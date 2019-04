PlayStation Network: Online-ID kann ab morgen geändert werden - 4Players.de

Schritt 1: Geht auf eurer PS4 zu [Einstellungen].

Schritt 2: Geht zu [Kontoverwaltung] > [Kontoinformationen] > [Profil] > [Online-ID].

Schritt 3: Gebt eine Online-ID ein oder wählt einen der Vorschläge aus.

Schritt 4: Befolgt zum Abschließen der Änderung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 1: Meldet euch bei eurem Konto im PlayStation-Network an und wählt im Menü 'PSN-Profil' aus.

Schritt 2: Geht auf die Schaltfläche 'Bearbeiten' neben eurer Online-ID.

Schritt 3: Gebt eine Online-ID ein oder wählt einen der Vorschläge aus.

Schritt 4: Befolgt zum Abschließen der Änderung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ab morgen (11. April) werden alle Besitzer einer PlayStation 4 ihre Online-ID (endlich) ändern können. Es wird außerdem möglich sein, die Online-ID auch über einen Webbrowser zu ändern."Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen, um eine Sache klarzustellen: Während des Beta-Programms hatten wir einen Fall, bei dem ein Spiel nicht vollständig mit der Funktion kompatibel war, obwohl das Spiel nach dem 1. April 2018 veröffentlicht wurde. Dies widerspricht unserer ursprünglichen Ankündigung. Alle nach dem 1. April 2018 veröffentlichten PS4-Spiele wurden so entwickelt, dass sie die Funktion zum Ändern der Online-ID unterstützen, doch in manchen Fällen könnte ein Spiel dennoch nicht vollständig mit der Funktion kompatibel sein", schrieb Sid Shuman im PlayStation.Blog Eine Liste mit Spielen, die mit veränderter Online-ID funktionieren sollen, findet ihr hier . Die erste Änderung der Online-ID ist kostenlos. Weitere Änderungen kosten 9,99 Euro. Für PlayStation-Plus-Mitglieder fallen nach der ersten Änderung für jede weitere Änderung 4,99 Euro an.PlayStation 4:Webbrowser:"Beim Ändern eurer Online-ID habt ihr die Möglichkeit, 30 Tage lang eure alte ID neben der neuen ID in eurem Profil anzeigen zu lassen. Dadurch ist es für eure Freunde einfacher, die ID-Änderung zu bemerken. Ihr könnt diese Option nur während des Änderungsprozesses auswählen."