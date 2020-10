PlayStation Network: Änderungen und Verbesserungen an den Trophäen stehen an, u.a. mehr Trophäen-Stufen

Bronze: Stufen 1–299

Silber: Stufen 300–599

Gold: Stufen 600–998

Platin: Stufe 999

Sony hat einige Änderungen und "große Verbesserungen" an den Trophäen angekündigt, die ab heute Abend in Nordamerika und ab morgen in Europa wirksam werden.Toshimasa Aoki (Director, Product Management) erklärt : "Das erste, was euch auffallen wird, ist die große Veränderung deiner Trophäen-Stufe. Wir erhöhen den Bereich der Trophäen-Stufe von der aktuellen '1-100' auf '1-999'. Nach diesem Update wird eure Trophäen-Stufe automatisch basierend auf den Trophäen, die ihr bisher verdient habt, einer neuen Stufe innerhalb dieses neuen Bereichs zugeordnet. Wenn eure aktuelle Trophäen-Stufe zum Beispiel 12 ist, springt eure neue Stufe irgendwo in den niedrigen 200er-Bereich. Die genaue Stufe hängt von der Anzahl und dem Grad der Trophäen ab, die ihr bis jetzt erworben habt. Es werden keine Änderungen an den bereits verdienten Trophäen oder Trophäeninformationen vorgenommen, wie z. B. die Bedingungen zum Freischalten von Trophäen. (...) Wir führen ein optimiertes und lohnenderes Berechnungssystem für die Trophäen-Stufen ein. Die Spieler bewegen sich schneller durch die niedrigeren Stufen und die Stufen werden beständiger erhöht. Platin-Trophäen zählen mehr für deinen Stufen-Fortschritt und machen sie noch wertvoller."Das Symbol für die Trophäen-Stufen auf der PlayStation 5 wird mit einem erweiterten Stufenbereich aktualisiert. Die PlayStation-App folgt ein wenig später. Derzeit ist das Trophäen-Symbol nur "ein goldener Stern", aber es folgen weitere Varianten:Trophäen, welche die Spieler auf früheren PlayStation-Systemen verdient habt, werden auf PlayStation 5 übernommen. Die neuen Trophäen-Stufen werden an allen Orten angezeigt, an denen die Trophäen-Stufen angezeigt werden, einschließlich auf früheren Systemen, in der PS-App und unter My PlayStation.