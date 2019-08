Activision Blizzard: 327 Mio. "monatlich aktive Nutzer" und mehr Inhalte für fast alle Spiele außer StarCraft - 4Players.de

Activision Blizzard hat im vergangenen Geschäftsquartal (April bis Juni 2019) insgesamt 1,396 Mrd. Dollar umgesetzt . Im Vorjahr waren es noch 1,64 Mrd. Dollar, trotzdem wurde die eigene Prognose (1,315 Mrd. Dollar) übertroffen. Ungefähr 800 Millionen Dollar entfallen dabei auf Umsätze durch Ingame-Käufe.Das Unternehmen verzeichnete im besagten Zeitraum 327 Millionen "monatlich aktive Nutzer" (MAUs), in den drei Geschäftsbereichen King, Activision und Blizzard. 258 Mio. MAUs wurden bei King gezählt, vor allem Candy Crush sei im Jahresvergleich dank Candy Crush Saga und Candy Crush Friends Saga gewachsen.37 Mio. MAUs stehen bei Activision unter dem Strich. Die Anzahl der monatlich aktiven Spieler von Call of Duty: Black Ops 4 stieg im Jahresvergleich gegenüber Call of Duty: WW2 und die Anzahl der gespielten Stunden stiegen um mehr als 50 Prozent. Crash Team Racing: Nitro-Fueled werden "starke Verkäufe", insbesondere über digitale Kanäle, nachgesagt. Laut Kadokawa (Mutterkonzern von FromSoftware) hat sich Sekiro: Shadows Die Twice bis zum 30. Juni 2019 über 3,8 Millionen Mal verkauft.Bei Blizzard gab es 32 Mio. MAUs. Die Nutzerzahl von Hearthstone stieg im Quartalsvergleich aufgrund der Veröffentlichung von Hearthstone: Verschwörung der Schatten und des Einzelspieler-Abenteuers "Der große Coup". Die Erweiterung Hearthstone: Rastakhans Rambazamba wurde jedenfalls deutlich geschlagen. Die Zahl der monatlich aktiven Overwatch-Spieler war im Quartalsvergleich relativ stabil, wobei das Spieler-Engagement nach der Veröffentlichung des Workshops zunahm. Die Abonnentenzahlen von World of WarCraft stiegen seit Mitte Mai, nachdem das Veröffentlichungsdatum und der Betatest von World of WarCraft Classic bekanntgegeben wurden. Auch der Einfluss des Inhaltsupdates Rise of Azshara war spürbar. Konkrete Angaben wurden nicht aber nicht gemacht. Die allgemeinen Zuschauerzahlen und das "durchschnittliche Minutenpublikum" in der aktuellen Saison der Overwatch League sind zweistellig gewachsen.Im Bericht heißt es: "Activision Blizzard hat unseren Ausblick für das zweite Quartal übertroffen, was eine starke kreative und kommerzielle Umsetzung widerspiegelt, da wir das Geschäft für zukünftiges Wachstum weiter neu ausgerichtet haben. Bei Call of Duty, Candy Crush, WarCraft, Hearthstone, Overwatch und Diablo erweitern wir unsere Entwicklungsteams, um die Bereitstellung von Inhalten in unserer Entwicklungspipeline zu beschleunigen, neue Geschäftsmodelle zu verfolgen, unsere Communities zu erweitern und unsere Spieler zu begeistern." StarCraft scheint derweil für Activision Blizzard keine große Rolle mehr zu spielen, wenn man dieses Statement betrachtet. Kotaku weist in diesem Zusammenhang auf die Gerüchte über die Einstellung eines Shooter im StarCraft-Universum ( wir berichteten ) hin.