Activision Blizzard: Animierte Serien auf Basis von Diablo und Overwatch geplant

Dem LinkedIn-Profil von Nick van Dyk (Präsident der Activision Blizzard Studios) ist zu entnehmen, dass animierte Serien auf Basis der Blizzard-Marken Diablo und Overwatch realisiert werden sollen.Bei der Diablo-Serie wird van Dyk als ausführender Produzent aufgeführt. Die Serie wird in einem Anime-Stil (vergleichbar mit Castlevania) realisiert und soll weltweit via Netflix vertrieben werden. Aktuell befindet sich die Serie in der Vorproduktion. Über die animierte Overwatch-Serie sind bisher keine Details bekannt. In seinem Profil heißt es bloß, dass er zusammen mit einem "kreativen Partner" eine animierte Overwatch-Serie entwickelt und "verkauft" hätte. Offiziell angekündigt wurden entsprechende Serien noch nicht, aber die Ambitionen von Activision Blizzard in diesem Bereich vorzustoßen sind von langer Hand geplant ( wir berichteten ).In seinem Profil wird ebenfalls seine Rolle als ausführender Produzent bei Skylanders Academy (TV-Adaption von Skylanders) und eine strategische Rolle bei der Planung von Filmen und Serien rund um Call of Duty erwähnt.