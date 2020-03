Activision Blizzard: Gerüchte über die nächsten Spiele: Mehr Call of Duty, Crash WoC Remaster und Tony Hawk

(The follow up to Modern Warfare is also being worked on, I thought that was obvious though)



Gerüchten zufolge arbeitet Activision (Publishing) derzeit an Tony Hawk's Pro Skater Remastered, Call of Duty 2020 (Codename ist Project: Zeus), Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, einem weiteren Free-to-play-Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe von Sledgehammer Games (2021), Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered (Remaster von Crash Bandicoot: Der Zorn des Cortex) und an einem namenlosen Crash-Spiel mit Spieler-gegen-Spieler-Fokus. Auch Call of Duty: Modern Warfare 2 als Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 befindet sich (wenig überraschend) in Produktion.Die Angaben stammen von The Gaming Revolution. In der Vergangenheit hatte The Gaming Revolution schon mehrfach Informationen mit Activision-Bezug im Vorfeld veröffentlicht, die sich später als korrekt erwiesen haben, u.a. Call of Duty: Warzone, die Zombies-Karten für Black Ops 3 und der allgemeine Neustart von Modern Warfare. Activision hat keines der Projekte bisher offiziell angekündigt.