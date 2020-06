Activision Blizzard: Investoren kritisieren das übermäßige Gehaltspaket von CEO Bobby Kotick und den Umgang mit Mitarbeitern

Einige Großaktionäre und Investoren von Activision Blizzard sind der Ansicht, dass Bobby Kotick, der CEO des Unternehmens, zu viel Geld verdienen würde. Laut einem ausführlichen Bericht bei GamesIndustry.biz hat der Chef bestimmte Ziele "offensichtlich nicht erreicht". Zugleich würde es ein schlechtes Bild abgeben, dass 800 Mitarbeiter trotz eines Rekordjahres entlassen wurden ( wir berichteten ) und der Chef weiterhin Millionen von Dollar als Boni einstreicht. Diese Vorwürfe stammen von zwei Beratungsfirmen, die die Interessen von vielen Activision-Blizzard-Aktionären vertreten. Sie empfehlen den anderen Aktionären, gegen den Vorschlag zu votieren, Kotick wie in den vergangenen Jahren zu entlohnen. Außerdem werden mögliche Probleme beim "Humankapitalmanagement" (Mitarbeiter als Ressource) des Publishers angedeutet.Der Antrag wurde von der CtW Investment Group unterstützt, die sich dafür einsetzt, die Führungsetage für "unverantwortliches und unethisches Unternehmensverhalten und überhöhte Managergehälter" zur Verantwortung zu ziehen. Die CtW arbeitet mit gewerkschaftlich geförderten Pensionsfonds zusammen, die einen "beträchtlichen" Teil der Aktionäre von Activision Blizzard ausmachen. In einem Antrag an die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde forderte CtW-Direktor Dieter Waiznegger die Aktionäre von Activision Blizzard auf, gegen den Vorschlag des Managements zur Manager-Bezahlung (Say on Pay) zu stimmen, der für die Hauptversammlung am 11. Juni geplant war."Trotz wiederholter niedriger Zustimmungswerte der Aktionäre behält Activision Blizzard mehrere, sich überschneidende Möglichkeiten für seinen CEO bei, überdimensionierte Aktienprämien zu erhalten, selbst wenn leistungsbezogene (...) Schwellwerte nicht erreicht wurden", heißt es in dem Schreiben. Die CtW Investment Group kritisierte, dass der Vergütungsvorschlag für Kotick einige Leistungsziele nicht im Einzelnen ausführen würde, während andere Ziele unter den Ergebnissen des Vorjahres liegen würden. Trotzdem soll die vorgeschlagene CEO-Vergütung nicht entsprechend gekürzt worden sein.Gemäß der Angaben in dem Bericht hat Kotick seit 2016 fast 100 Millionen Dollar als Kombination aus Aktienoptionen und Kapital erhalten. Dieser Betrag wird als "durchweg höher als die Gesamtbezüge (...) von CEOs vergleichbarer Unternehmen" bezeichnet. Die "normalen Mitarbeiter" von Activision Blizzard verdienen in der Regel weniger als ein Drittel von einem Prozent der Einkünfte des Chefs.Waiznegger (CtW Investment Group) schreibt, dass die Vergütung von Kotick diesmal von "besonderer Bedeutung" sei, angesichts der unsicheren Lage der Mitarbeiter, da (Anfang 2019) 800 Mitarbeiter trotz eines Rekordjahres entlassen wurden. Auch die Offenlegung der strategischen Geschäftsziele wird als "sehr mangelhaft" und "oberflächlich" beschrieben. Auszug : "Wir stellen fest, dass drei dieser Ziele eindeutig mit dem Humankapitalmanagement zusammenhängen und Koticks offensichtliches Versagen, mehr als die Hälfte der angestrebten Performance-Ziele zu erreichen, stark darauf hindeutet, dass die Schieflage bei der Herangehensweise an das Humankapitalmanagement - die Verschwendung von Boni in Höhe von mehreren Millionen Dollar an den CEO, während Mitarbeiter mit Entlassungen konfrontiert sind - angegangen werden muss, bevor sie sich in tieferen betrieblichen Problemen manifestiert".Activision Blizzard gab bezüglich dieses Berichts ein Statement gegenüber GameSpot ab und stellte den immensen Erfolg des Unternehmens seit 1990 in den Vordergrund. Unter der Führung von Bobby Kotick sei die Marktkapitalisierung von 10 Mio. Dollar auf 53 Mrd. Dollar gewachsen. "Über 90 Prozent der von Herrn Kotick angegebenen Vergütung ist leistungsabhängig und er hat für die Aktionäre von Activision Blizzard einen außergewöhnlichen Wert geschaffen", heißt es weiter.Bobby Kotick befindet sich auf Platz 45 der Liste mit den "überbezahltesten Chefs" ( Quelle ). Im Jahr 2019 soll er 28,7 Mio. Dollar erhalten haben. Das Gehaltverhältnis "CEO:Worker" wird mit 306 angegeben, d.h. Kotick verdient 306 Mal so viel wie ein durchschnittlicher Angestellter. In der Liste findet man außerdem Andrew Wilson, den Chef von Electronic Arts auf Platz 98. Er verdiente 35,73 Mio. Dollar (CEO:Worker: 371).