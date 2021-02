Activision Blizzard: Overwatch 2 und Diablo 4 nicht mehr 2021; Call of Duty, Diablo Immortal und ein Remaster in diesem Jahr

Activision says Overwatch 2 and Diablo 4 will not launch this year.



Sounds like Overwatch 2 will come in 2022.



To clarify a couple of points.



Premium = $60 game. In other words the annual COD they always release.



2022 being a step up = a year where they expect strong growth, indicating large new game releases.



$ATVI also say that mobile remains a top priority at Blizzard.



Diablo Immortal had regional tests this month and last that were received well.



The full game is set to launch later this year.



Bei der heutigen Investorenkonferenz von Activision Blizzard ist verraten worden, dass weder Overwatch 2 noch Diablo 4 in diesem Kalenderjahr erscheinen werden. Bei Diablo 4 ist diese Ankündigung nicht sonderlich überraschend, aber bei Overwatch 2 schon, da der Game Director bei der BlizzCon 2019 angedeutet hatte , dass der Shooter gar nicht mehr so weit entfernt sein soll.Noch in diesem Jahr soll jedenfalls ein neues Call-of-Duty-Premium-Spiel (wie Modern Warfare oder Black Ops Cold War ) erscheinen. Welches Studio diesen Teil realisieren wird, ist aber noch unklar. Der Shooter soll wie gewohnt im vierten Quartal veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll im Laufe des Jahres ein Remaster-Projekt erscheinen, das unter Umständen Diablo 2 (Resurrected) sein könnte - es entsteht sehr wahrscheinlich bei Vicarious Visions, die mittlerweile zu Blizzard Entertainment gehören ( wir berichteten ). Diablo Immortal soll in diesem Jahr auf Mobile-Geräten den Start gehen. Die ersten Testläufe seien positiv verlaufen und auch die Rückmeldungen der Spieler seien positiv. Generell sollen alle Blizzard-Marken auf Mobile-Systeme gebracht werden.