Activision Blizzard: Baut weitere Arbeitsplätze ab, hauptsächlich in den Bereichen Live-Events und E-Sports

Das magst du zwar so sehen aber zum Glück ist die einzige Möglichkeit, wie du das eintauschen kannst, in dem du einfach in die USA auswanderst. Nachweislich ist das US System bedeutend schlechter, was sich bspw. daran zeigt, dass zehn Millionen von Menschen auf Essensmarken angewiesen sind, die sehr realen Ghettos des Landes, die Kriminalität, ein Gesundheitssystem an dem Millionen nicht partizipien und aufgrund der Kosten leiden (oder auch einfach sterben), ganz zu Schweigen von erheblichen Schulden, die bereits junge Menschen betreffen und sich über Jahrzehnte ziehen können bis sie abgegolten sind. Man kann natürlich ein schlechteres System bevorzugen, vor allem als potentieller Nutznießer aber dann empfehle ich wirklich, doch bitte auszuwandern. Ich möchte mir nicht das Leid vorstellen, dass dieses System hier zu verantworten hätte, nach dem was es dort bereits zu verantworten hat (von den Toten ganz zu Schweigen).Zum eigentlichen Thema:Relativ nachvollziehbar in anbetracht dessen, wieviel Blizzard in den eSport steckt, weil die Spiel wie Overwatch es teilweise einfach von selbst nicht geschafft haben, richtig durchzustarten. Letztendlich ist das dann auch relativ künstlich und ich denke, ein Sport sollte es nicht nötig haben, dass ich damit gereizt werde für das anschauen Punkte zu sammeln, die ich dann für irgendetwas einlösen kann. Nicht dass man das nicht machen kann, nicht dass das keine legitimen Business-Strategien wären aber es die Zeichen sind damit von grundauf erst mal nicht so positiv.