Activision Blizzard: Klage erhebt schwere Vorwürfe: Toxische Unternehmenskultur, Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz

An Activision Blizzard spokesman sent me a lengthy statement calling the allegations "distorted, and in many cases false" and referring to the California Department of Fair Employment and Housing as "unaccountable State bureaucrats." pic.twitter.com/L9RINw0uZ9



— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2021





Activision Blizzard executive Fran Townsend, who was the Homeland Security Advisor to George W. Bush from 2004-2007 and joined Activision in March, sent out a very different kind of email that has some Blizzard employees fuming. pic.twitter.com/BxGeMTuRYF



— Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021





Activision president Rob Kostich emailed employees yesterday calling the DFEH allegations "deeply disturbing," claiming that the "behaviors described are not reflective of our Activison company values." https://t.co/bVioTSOM5y pic.twitter.com/dCqQ7PSSYV



— Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) July 23, 2021

Die Arbeitsbedingungen und die Unternehmenskultur von Activision Blizzard stehen seit einigen Tagen heftig in der Kritik. In einer Klage des "California Department of Fair Employment and Housing" (DFEH), die auf einer mehrjährigen Untersuchung der US-Behörde basiert, werden schwerere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben, u.a. sexuelle Belästigung von weiblichen Angestellten. Weitere Benachteiligungen bei Bezahlung, Aufstiegschancen, Arbeitsaufteilung und der allgemeinen Behandlung von Frauen werden aufgezählt. Die Unternehmensführung habe es versäumt, Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung und Belästigung sowie zur Gleichstellung zu ergreifen, heißt es ( zur Klageschrift ). Das Ziel der Klage ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erreichen.Erwähnt wird eine "allgegenwärtige Frat-Boy-Kultur am Arbeitsplatz" (frat-boy: ein junger Mann, der sich in einer ungestümen oder albernen Weise verhält, die als typisch für Mitglieder einiger Hochschul-Burschenschaften gilt; frat-boys denken, dass sei besser als alle anderen sind, weil sie zu einer Studentenverbindung gehören). Hinzukommen Trinkgelage im Büro, sexistische Witze, offene Scherze über Vergewaltigungen und die Delegierung von Aufgaben an Frauen, damit die Männer zocken konnten. Von Beförderungen sollen Frauen oft ausgenommen worden sein, weil sie schwanger werden können. Auch gehässige Sprüchen, wenn Frauen ihre Kinder von der Kita abholten, wurden beispielhaft genannt. In der Klage wird eine Activision-Mitarbeiterin erwähnt, die sich das Leben nahm, während sie mit einem (männlichen) Vorgesetzten auf einem Betriebsausflug war. Sexuelle Belästigung und die Weitergabe von Nacktfotos (während einer Betriebsfeier) werden in dem Kontext beschrieben.Im Zuge der Klage ( Bloomberg und Jason Schreier ) haben sich zahlreiche ehemalige Mitarbeiterinnen von Activision Blizzard zu Wort gemeldet und eigene Berichte über die Arbeitsbedingungen veröffentlicht ( Liste bei Reddit ). Ihre Erfahrungen erhärten teilweise die erhobenen Vorwürfe.In einem ersten Statement ( Kotaku ) bezeichnet Activision Blizzard die DFEH und ihre Klage abschätzig als ein "unverantwortliches Verhalten von unverantwortlichen Staatsbürokraten". Der Unternehmenssprecher schreibt, dass die Klage in vielen Fällen falsche oder aus dem Kontext gerissene Beschreibungen aus der Vergangenheit von Blizzard enthalten würden und die DFEH die Ergebnisse ihrer Untersuchung dem Unternehmen nicht im Vorfeld mitgeteilt hätte. Es heißt, dass insgesamt ein Zerrbild entstanden sei, das nichts mit dem heutigen Arbeitsplatz zu tun habe."Wir schätzen Vielfalt und bemühen uns, einen Arbeitsplatz zu fördern, der für alle Inklusion bietet. In unserem Unternehmen oder in unserer Branche, oder in jeder Branche, ist kein Platz für sexuelles Fehlverhalten oder Belästigung jeglicher Art. Wir nehmen jede Anschuldigung ernst und gehen allen Vorwürfen nach. In Fällen, die mit Fehlverhalten in Verbindung stehen, wurden Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen", heißt es in dem Statement.Im weiteren Verlauf haben sich einige Führungskräfte von Activision und Blizzard Entertainment in internen Schreiben zu Wort gemeldet. Sie zeigen sich bestürzt über die Anschuldigungen. Sie beteuern, den Berichten nachgehen und Lösungen finden zu wollen. Auch Mike Morhaime (Ex-Präsident von Blizzard; bis 2018) zeigte sich schockiert , äußerte sein Mitgefühl und entschuldigte sich für etwaige Fehler, die er damals gemacht hatte.Als Folge der Anschuldigungen wollen The Gamer, GameXplain und andere Websites/Outlets keine Berichte mehr über Spiele, Events und Produkte von Activision Blizzard veröffentlichen, bis sich die Arbeits- und Unternehmenskultur verbessern würde. Teilweise gilt diese Berichtsperre für Titel von Ubisoft. In World of WarCraft demonstrieren zahlreiche Spieler ihre Solidarität und posierten in Oribos und/oder verließen scharenweise die WoW-Kanäle auf Reddit.