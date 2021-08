Activision Blizzard: Blizzard-Präsident J. Allen Brack verlässt das Unternehmen

Seine Position übernimmt das Doppelgespann Jen Oneal and Mike Ybarra, die Blizzard künftig gemeinsam leiten werden. Oneal arbeitete zuvor an der Spitze von Activisions Studio Vicarious Visions, welches kürzlich in Blizzard eingegliedert wurde. Sie hatte zudem bereits seit Januar die Position als "Vice President of Development" bei Blizzard inne. Ybarra kam erst 2019 zu Blizzard - nach einer langen Karriere bei Xbox. Vor dem aktuellen Wechsel bekleidete er bei Blizzard den Posten des "General Manager of Platform and Technology".Brack startete im Jahr 1994 seine Karriere bei den großen Namen der Industrie - zunächst als Associate Producer bei Electronic Arts, später bei Sony Online und ab 2006 bei Blizzard (u.a. Production Director bei World of Warcraft). Seinen Weggang kommentiert er im offiziellen Statement folgendermaßen:"Ich bin überzeugt davon, dass Jen Oneal und Mike Ybarra die Führungsstärke bieten werden, die Blizzard benötigt, um sein volles Potenzial zu realisieren und das Tempo des Wandels zu beschleunigen. Ich erwarte, dass sie dies mit Leidenschaft und Enthusiasmus tun werden, und dass man ihnen die Leitung mit höchstmöglicher Integrität und höchstmöglichem Engagement für Blizzards Kultur anvertrauen kann, denn sie macht Blizzard so besonders."