Activision Blizzard: Drei weitere Personalabgänge; SOC Investment Group bemängelt Maßnahmen zur Aufarbeitung der toxischen Unternehmenskultur

Drei weitere Mitarbeiter haben Blizzard Entertainment verlassen, darunter Luis Barriga (Game Director von Diablo 4), Jesse McCree (Lead Designer von Diablo 4) und Jonathan LeCraft (Game Designer bei World of WarCraft). Das Unternehmen hat die Abgänge gegenüber Kotaku bestätigt, nannte aber keine Gründe.Blizzard: "We have a deep, talented roster of developers already in place and new leaders have been assigned where appropriate. We are confident in our ability to continue progress, deliver amazing experiences to our players, and move forward to ensure a safe, productive work environment for all." Kotaku will von einer Quelle erfahren haben, dass die Abgänge in Zusammenhang mit den jüngsten Berichten über das Fehlverhalten von Führungskräften und die allgemeinen Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen stehen würden ( wir berichteten ). So waren Jesse McCree und Jonathan LeCraft z.B. auf dem " Cosby Suite Foto " (BlizzCon 2013) zu sehen - sowie Alex Afrasiabi. Afrasiabi ist eine der wenigen Personen, die in der Klage namentlich genannt werden, in der er beschuldigt wird, weibliche Mitarbeiter sexuell belästigt und begrapscht zu haben. Auch Cory Stockton (ebenfalls auf dem Foto erkennbar) soll erstmal beurlaubt worden sein. Weswegen Luis Barriga das Unternehmen verlassen hat oder es verlassen musste, ist nicht bekannt.Des Weiteren kritisierte die SOC Investment Group (ein Aktionär von Activision Blizzard) die Aufarbeitung der toxischen Arbeitsbedingungen und die ergriffenen Maßnahmen ( wir berichteten ). Es heißt, dass die von Bobby Kotick (CEO von Activision Blizzard) angekündigten Änderungen nicht weit genug gehen würden, um die tiefgreifenden Probleme bei der Gleichberechtigung, der Integration und dem Personalmanagement anzugehen. So wurden keine finanziellen Maßnahmen gegen Führungskräfte benannt, die missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt haben sollen. Es wurden ebenfalls keine Maßnahmen angekündigt, um für mehr Gleichberechtigung im Vorstand oder der Geschäftsleitung zu sorgen. Die Überprüfung der geschilderten Vorfälle und der Vorwürfe durch die Kanzlei WilmerHale soll in mehrfacher Hinsicht mangelhaft sein, da die Firma einen hervorragenden Ruf als Verteidiger der Reichen und Wohlhabenden haben soll. Der leitende Ermittler soll zudem keine eingehende Erfahrung bei der Untersuchung von Belästigung, Fehlverhalten und Missbrauch am Arbeitsplatz haben und der Umfang der Untersuchung soll nicht auf das gesamte Spektrum der von Bobby Kotick "eingeräumten Eigenkapitalprobleme" eingehen (Quelle: MMO-Champion ).