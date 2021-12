Activision Blizzard: Holiday Sale lockt mit vielen Angeboten

Auch der Online-Shop von Activision Blizzard hat mittlerweile einen groß angelegten Sale passend zu den Feiertagen zu bieten. Dort könnt ihr noch bis zum 3. Januar 2022 in den Angeboten für PC-Spiele stöbern und vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen bzw. noch fehlende Weihnachtsgeschenke organisieren.Einen großen Teil der Aktion machen logischerweise die Spiele des Entwicklerstudios Blizzard Entertainment aus. Wenn ihr beispielsweise mit dem Kauf des Action-Rollenspiel Diablo 2 Resurrected liebäugelt, könnt ihr einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent einstreichen bezahlt nur 29,99 Euro. Auch die MMO-Fans unter euch kommen auf ihre Kosten: Das Add-on World of Warcraft: Shadowlands ist aktuell für 19,99 Euro zu haben. Wenn es hingegen lieber etwas aus dem Shooter-Genre sein soll, gibt es einige Angebote aus der Call-of-Duty-Serie. Sogar das Action-Adventure Crash Bandicoot 4: It's About Time sowie einige digitale Extra-Pakete sind im Preis reduziert.Hier ein kleiner Auszug der Angebote:Crash Bandicoot 4: It's About Time – 29,99 EuroCall of Duty: Black Ops Cold War – 29,99 EuroCall of Duty: Modern Warfare – 19,79 EuroCall of Duty: Vanguard – 38,99 EuroDiablo 2 Resurrected – 29,99 EuroOverwatch Legendary Edition – 19,99 EuroStarCraft Remastered – 7,49 EuroWorld of Warcraft: Shadowlands – 19,99 Euro