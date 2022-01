Activision Blizzard: Call of Duty 2023: Scheinbar erstes Bildmaterial aus dem Ego-Shooter aufgetaucht

Es ist bisher nicht mal bekannt, was die Call-of-Duty-Fans unter euch in diesem Jahr erwartet, da gibt es bereits erste Gerüchte rund um die übernächste Episode. Bei Reddit.com beziehungsweise Imgur sind nämlich vor kurzem einige Bilder erschienen, die angeblich aus dem für 2023 vorgesehenen Call of Duty stammen sollen.Die Screenshots in der Imgur-Galerie zeigen neben einigen Menüs unter anderem eine Art von Logo. Dort steht unter anderem "Black Ops Working Title" sowie der kleine Zusatz "T10". Der ist besonders interessant, da bisher alle Black-Ops-Episoden von Call of Duty eine Bezeichnung nach dem Muster "TX" hatten, wobei das "X" durch eine fortlaufende Zahl ersetzt wird. So lief beispielsweise Call of Duty: Black Ops 3 unter "T7", Call of Duty: Black Ops – Cold War unter "T9". Daher deutet einiges darauf hin, dass es sich bei den Bildern in der Imgur-Galerie tatsächlich um eine weitere Black-Ops-Episode handeln könnte.Hinzu kommen Screenshots von recht rudimentär aufgebauten Menüs und sogar eine Gameplay-Szene. Hierbei sind ganz klar Assets aus Cold War zu erkennen, was aber prinzipiell nicht verwunderlich wäre, wenn es sich tatsächlich um Material aus einer sehr frühen Version handeln sollte. Dennoch ist es seltsam und vor allem ungewöhnlich, dass es einen 'Leak' für ein Spiel gibt, das erst in fast zwei Jahren auf den Markt kommen soll – vor allem, wenn es sich dabei um ein neues Call of Duty handelt. Daher sollte man die Quellen vorerst mit einer Prise Vorsicht genießen.