Activision Blizzard: Publisher verklagt deutsche Website, die Cheats für Call of Duty: Warzone vertreibt

Activision ist auf einem Feldzug gegen Cheater in Call of Duty: Warzone. Der Publisher hat eine "mehrschichtige Anti-Cheat-Sicherheitsinitiative" angekündigt, welche bereits die Implementierung des Ricochet-Anti-Cheat-Treibers im Dezember 2021 für den Online-Shooter beinhaltete. Jetzt hat Publisher Activision eine deutsche Webseite verklagt, die eine der Quellen für Cheater darstellt.Wie u.a. The Verge berichtet, wurde am 4. Januar 2022 Klage gegen die deutsche Cheat-Webseite EngineOwning einreicht. In der Klage wird gefordert, dass EngineOwning den Verkauf von Cheat-Software einstellt. Mit der Einreichung der Klage versucht Activision nach eigenen Angaben, "dem rechtswidrigen Verhalten einer Organisation Einhalt zu gebieten, die zahlreiche betrügerische Softwareprodukte vertreibt und gewinnbringend verkauft, die es Mitgliedern der Öffentlichkeit ermöglichen sollen, sich unfaire Wettbewerbsvorteile in den COD-Spielen zu verschaffen." Oder einfacher gesagt: EngineOwning hilft Spielern beim Betrug und verdient dabei noch Geld.EngineOwning bietet Cheat-Abonnements an, darunter Aimbots, Wallhacks, Radar, Triggerbots, Rückstoß- und Bullet-Spread-unterdrückung, Schnellfeuer sowie verschiedene Umgehungen der Anti-Cheat-Erkennung.In der Klage heißt es weiter, dass die "fortlaufenden Aktivitäten Activisions Spielen, seinem Gesamtgeschäft und der Erfahrung der COD-Spielergemeinschaft schaden". Außerdem wird Anspruch auf die Gewinne von EngineOwning erhoben. Alternativ will Activision den maximalen gesetzlichen Schadenersatz in Höhe von 2.500 US-Dollar für jeden Verstoß der Beklagten, sowie Kompensationen für die Prozesskosten.Auf der Website von EngineOwning heißt es, dass das Unternehmen "Cheat-Software für verschiedene Multiplayer-Spiele" anbietet, da es der Meinung ist, dass "jeder die Möglichkeit haben sollte, Online-Spiele zu gewinnen und zu genießen". Neben den Cheat-Abonnementdiensten für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone listet die Website auch Cheats für eine Reihe anderer Spiele auf, darunter Call of Duty: Vanguard, Halo Infinite, Battlefield 5 oder Splitgate. An einem Cheat-Paket für Overwatch arbeitet man ebenfalls derzeit. Trotz Klage sieht es bisher nicht danach aus, dass die Betreiber der Website ihre Tätigkeiten aufgeben werden.