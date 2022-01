Activision Blizzard: Call of Duty 2022: Gerücht: Nächster Teil könnte früher erscheinen als gewöhnlich

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.



Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022

Gerüchte und Spekulationen rund um das nächste Spiel der Shooter-Serie Call of Duty gab es in den vergangenen Monaten bereits einige. Dazu zählt unter anderem, dass es sich dabei angeblich um einen direkten Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 handeln soll. Mittlerweile hat sich ein weiterer Leaker zu dem Spiel geäußert und interessante Informationen verkündet.Die Rede ist von dem bekannten Insider Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach durch korrekte Leaks und Prognosen einen Namen gemacht hat – vor allem hinsichtlich Call of Duty. Seinen Aussagen zufolge werde Activision Blizzard Call of Duty 2022 wie erwartet im Sommer dieses Jahres ankündigen. Allerdings könnte es früher auf den Markt kommen als vorherige Spiele der Serie. Normalerweise erfolgen die Veröffentlichungen im November. "Ich höre es rumoren, dass das Spiel aufgrund der schlechten Verkaufszahlen von Vanguard im Oktober erscheinen könnte. Ein 'großes' Warzone-Update würde dann wenig später folgen."Wie immer sollte man auch diesen Leak mit einer gewissen Vorsicht genießen. Denn auch wenn Tom Henderson eine relativ verlässliche Informationsquelle ist, steht eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Activision Blizzard bisher aus. Sobald sich der Sommer nähert, dürften wir etwas schlauer sein.