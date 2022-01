Activision Blizzard: Offenbar erscheinen noch mindestens drei neue Spiele für PlayStation

Vor etwa einer Woche überraschte Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard. Schnell kursierten Fragen im Internet, was zum Beispiel in Zukunft mit Call of Duty passieren wird. Wird der Shooter nun exklusiv für Xbox und PC erscheinen oder wird die Reihe weiterhin auf PlayStation zur Verfügung stehen? Hierauf scheint es nun für die kommenden Jahre eine Antwort zu geben. Laut eines Berichts von Bloomberg haben Sony und Activision noch vor der Übernahme vertraglich beschlossen, dass es mindestens drei weitere Ableger von Call of Duty für PlayStation geben wird.Gleichzeitig wurde wohl auch verraten, um welche Spiele es sich hierbei handelt. So dürfen sich Fans in diesem Jahr über den neuen Teil in der "Modern Warfare"-Reihe von Infinity Ward freuen. Auch der nächste Titel von Treyarch im Jahr 2023 soll noch für die Sony-Konsole in den Handel kommen. Ebenfalls im nächsten Jahr geplant, ist ein neuer Free-to-Play-Shooter, der aktuell als "Warzone 2" beschrieben wird. Wie es dann 2024 mit Call of Duty auf PlayStation weitergehen wird, bleibt vorerst unklar.