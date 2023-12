Activision Blizzard: CEO Bobby Kotick verlässt jetzt endgültig das Unternehmen

Activision Blizzard: Abschied an der Spitze kurz vorm Jahresende

Nachdem bekannt wurde, dass Microsoft plant,aufzukaufen, hat der Chefsessel vonzunehmend gewackelt und ist jetzt final umgefallen.verlässt Kotick das Unternehmen hinter Erfolgsmarken wieundund verabschiedet sich von seinen ehemaligen Mitarbeitern in einem offenen Brief. Kotick war eine Schlüsselfigur bei vielen Schritten von Activision Blizzard, soll aber auch von denin der Firma gewusst haben.Auf der offiziellen Website von Activision Blizzard verewigt sich Bobby Kotick kurz vor seinem endgültigenmit einem Rückblick auf seine Zeit beim Unternehmen. Von dem Beginn seiner Leidenschaft zu Videospielen, die mit Atari 2600-Titeln ihren Anfang nahm, bis hin zuvon Activision Blizzard, schaut Kotick auf sein Berufsleben zurück.Ein gewisser Stolz ist aus seinen Worten natürlich herauszulesen: „Wir sind nun Teil von einem der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen. Das war kein Zufall“, erklärt Kotick mit Bezug auf die. Entsprechend lobt er Xbox-Chef Phil Spencer, der Activision Blizzard natürlich in Zukunft mit formen wird: „Während wir unser nächstes spannendes Kapitel beginnen, könntet ihr nicht in besseren Händen sein.“ Ein Kapitel, an dem Kotickwird.Wie The Verge berichtet, soll der ehemalige CEO jedoch. Stattdessen sollen die führenden Persönlichkeiten des Unternehmens wie Vize-Präsident Thomas Tippl, Activision Publishing-Präsident Rob Kostich, Blizzard-Präsident Mike Ybarra sowie King-Präsident Tjodolf Sommestad nun allesamt direkt an Matt Booty berichten, der als Präsident der Xbox Studios fungiert., die stark gegen die Gewerkschaftsversuche der Angestellten angekämpft hat (via Kotaku ), verlässt das Unternehmen im Januar.Während Kotick mit seinen 60 Jahren Activision Blizzard nun endgültig den Rücken zukehrt und, wohl den Rest seines Lebens fernab der Gaming-Branche verbringen wird, geht es für die Spieleschmiedeweiter. Erst im Juli hatten wir für euch zusammengefasst,