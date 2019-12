Activision: Rückkehr von Crash Bandicoot angedeutet? - 4Players.de

Plant Activision die Rückkehr von Crash Bandicoot mit einem neuen Spiel? Das lässt zumindest ein weihnachtliches Goodie-Paket vermuten, das der Publisher offenbar an ausgewählte Influencer verschickt haben soll. Wie DualShockers berichtet, bestand die Lieferung aus Produkten, die thematisch an Weihnachten und Crash Bandicoot angelehnt waren.Das Magazin spekuliert, dass es auf der einen Seite nur eine einfache Promo-Aktion für die Activision-Spiele ohne große Bedeutung sein könnte. Andererseits wird die Vermutung angestellt, dass vielleicht doch etwas mehr dahinterstecken könnte. Die Game Awards in dieser Woche wären z.B. eine prima Möglichkeit, ein neues Crash Bandicoot anzukündigen. Ein potenziell neues Spiel mit dem australischen Beuteldachs geistert schon eine Weile durch die Gerüchteküche, wonach Activision eine Veröffentlichung im kommenden Jahr anstrebt.