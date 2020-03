Activision: Weitere Hinweise auf Rückkehr von Tony Hawk's Skateboarding

Es mehren sich die Hinweise darauf, dass Activision in diesem Jahr tatsächlich ein Comeback der Reihe Tony Hawk's Skateboarding vorbereitet - sei es in Form von Neuauflagen oder einer echten Fortsetzung. Nachdem u.a. bereits die professionelle Skateboarderin Lizzie Armanto in einem Podcast ausplauderte, in einem neuen Spiel aufzutauchen, feuerte auch der bekannte Leaker Sabi die Gerüchteküche an, indem er von Prototypen für Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 berichtete, die sich bei Activision in Arbeit befinden.Der jüngste Hinweis stammt laut Eurogamer.net von der Punk-Band The Death Set, die via Twitter vorschnell bekannt gab, dass fünf ihrer Songs für das neue Tony-Hawk-Spiel lizenziert wurden. Mittlerweile ist der Beitrag zwar wieder verschwunden, aber das Internet vergisst bekanntlich nie. Es dürfte demnach also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es auch von offizieller Seite Neuigkeiten zur Rückkehr von Tony Hawk und eine entsprechende Ankündigung geben wird.