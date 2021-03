Activision: Gerücht: Call of Duty kehrt in den Zweiten Weltkrieg zurück

Nach Call of Duty: WW2 kehrt Activision in diesem Jahr mit der Shooter-Reihe offenbar erneut in den Zweiten Welt zurück. Wie Eurogamer.net in Anlehnung auf Angaben bei Modern Warzone berichtet und teilweise sogar verifiziert, soll die diesjährige Ausgabe wieder beim Studio Sledgehammer Games entstehen. Der vormals verwendete Projektname "Vanguard" soll zudem der offizielle Untertitel des neuen Call of Duty werden. Quellen, die Eurogamer.net angezapft hat, bestätigen die meisten Angaben. Dazu gehört auch, dass das Spiel - keine große Überraschung - Ende des Jahres veröffentlicht werden soll.Unterschiedliche Informationen gibt es hinsichtlich des Szenarios: Während bei Modern Warzone von einer alternativen Zeitlinie im Stil von Wolfenstein: The New Order oder The Man in the High Castle die Rede ist, sprechen die Eurogamer-Quellen von einer traditionellen Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg in Call of Duty: Vanguard.