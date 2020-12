Wiggles: GOG.com hat das Spiel ausgebuddelt und wieder veröffentlicht

"Zeitreise durch 5 Epochen der Menschheitsgeschichte

Charaktere mit eigener Persönlichkeit

Genremix aus Strategie und Adventure

4 verschiedene Zwergenclans

Über 50 Produktionsstätten, 20 Werkzeuge, 7 Rohstoffe und zahlreiche

Dienstleistungen

10 Waffenarten und 4 verschiedene Kampftechniken

Große Hauptkampagne mit über 40 Missionen"

GOG.com hat es geschafft, Wiggles ab 36,00€ bei kaufen ) irgendwo auszubuddeln und die eigenwillige Mischung aus Aufbaustrategie und Wirtschaftssimulation erstmalig in digitaler Form im eigenen Store für 8,19 Euro zu veröffentlichen ( Partner-Shop-Link zum GOG-Store ).Produktbeschreibung: "Begleiten Sie Ihren Wiggles-Clan auf den Weg in ein unendlich großes Abenteuer. In einer Welt voller Überraschungen, Gefahren und Entdeckungen ziehen Sie Ihre Wiggles auf. Versorgen Sie Ihre Zwerge mit Nahrung und Arbeit und lernen Sie noch nie da gewesene Kreaturen kennen. Steigen Sie hinab in eine unerforschte Welt und lösen Sie das Geheimnis um den mächtigen Fenris. Stellen Sie Ihre kämpferischen Fähigkeiten auf Ritterturnieren oder in Karate Dojos unter Beweis und verlieren Sie niemals auch nur einen einzigen Wiggle aus Ihren Augen."Features:Wiggles (engl: Diggles) wurde im September 2001 vom Publisher Innonics veröffentlicht. Entwickler war das Spieleentwicklungskombinat (SEK-Ost).