Half-Life 2: VR-Mod lässt euch in die Haut von Gordan Freeman schlüpfen - Public Beta angekündigt

Modifikationen für die Modifikation

18 Jahre ist es her, dass Half-Life 2 ab 19,00€ bei kaufen ) auf dem PC erschien und Fans des legendären First-Person-Shooters warten bis heute auf einen dritten Teil. Das Source VR Mod Team kündigt nun eine Public Beta für ihre VR Modifikation des alten Klassikers an, welche bereits im September an den Start gehen soll.Das Abenteuer von Gordan Freeman einmal aus den Augen des Wissenschaftlers zu erleben und Headcrab und Co. tief in die Mäuler zu schauen, wenn man ihnen mit der Brechstange eines überzieht. Was 2004 noch utopisch klang, soll jetzt dank des ambitionierten Teams Wirklichkeit werden.Bereits 2017 habe der Entwickler von Steam das „Go“ bekommen und befand sich seitdem in der „Entwicklungshölle“, es sei gar davon die Reden gewesen, die Arbeiten fallen zu lassen. Doch 2021 nahm das Projekt durch neue Mitglieder wieder Schwung auf und Fans können sich auf ein baldiges Wiedersehen mit dem G-Man freuen.Half-Life 2: VR soll auf jedem SteamVR kompatiblen Headset spielbar sein. Quest-Besitzer benötigen allerdings einen PC, um den Titel zum Laufen zu bringen. Auch weitere Mods wie Custom Maps sollen unterstützt werden, dennoch gibt der Entwickler keine Garantie für individuelle Modifikationen - Mods mit eigenen benutzerdefinierten DLLs können allerdings definitiv nicht in die virtuelle Realität übertragen werden. Wer selbst Hand anlegen möchte, der darf auf den Source Code warten, welcher zu einem unbestimmten Zeitpunkt nach Release veröffentlicht werden soll.Geplant ist, dass die Virtual-Reality-Adaption noch dieses Jahr auf Steam an den Start geht. Sie ist dabei für Besitzer des Originals komplett kostenlos. Ob die Public-Beta allerdings auf der Plattform von Valve veröffentlicht wird, steht noch in den Sternen: „Wir warten immer noch auf die Genehmigung durch Valve, und wir wissen nicht, wie lange das noch dauern wird. Wenn unsere Store-Seite bis September genehmigt wird, werden wir wie geplant auf Steam starten. Wenn nicht, werden wir einen alternativen Start außerhalb von Steam vorbereiten.”Das Source VR Mod Team gibt ebenfalls bekannt, auch Interesse an einer VR-Erweiterung für Half-Life 2: Episode 1 und Episode 2 zu haben, man wolle sich aber erstmal auf das Base-Game konzentrieren.