The World Ends with You: Anime-Adaption geplant

Basierend auf dem Rollenspiel The World Ends With You soll eine Anime-Verfilmung erscheinen. Das hat Square Enix nach Angaben von Eurogamer.net bestätigt. Bis auf den offiziellen Titel, The World Ends With You: The Animation, ist über das Projekt aber noch nichts bekannt. Entsprechend fehlen Informationen, wer für die Umsetzung verantwortlich zeichnen wird und wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist.Mehr Details wird es vermutlich erst im Juli geben, wenn The World Ends With You: The Animation im Rahmen eines Panels bei der digitalen Anime Expo Lite am 4. Juli näher vorgestellt werden soll.Da die Geschichte mit ihren interessanten Charakteren sowie der Einbindung japanischer Jugendkultur und Mode bereits zu den Stärken des Spiels zählte, gibt es zumindest schon eine solide Basis für die geplante Umwandlung zum Anime.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten Switch