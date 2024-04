Monopoly als Film: Margot Robbie bringt eines der beliebtesten Brettspiele aller Zeiten auf die große Leinwand

ist spätestens seit ihrem riesigen Erfolg mit dem Barbie-Film im vergangenen Jahr, mit dem sie sogar einen Oscar für den besten Originalsong einheimsen konnte, ein bunter Hund in Hollywood. Für ihrnimmt sie sich nun aber ein besonderszur Vorlage.Wer sich nun schon voller Vorfreude die Hände reibt und an eine (weitere) Leinwandadaption der beliebten-Reihe denkt, der irrt: Robbie plant, Hasbros Dauerbrennerzu verfilmen.Jüngst kündigteauf der CinemaCon an, Margot Robbie würde mit ihrer Produktionsfirma, hinter der auch ihre Partner Tom Ackerley und Josie McNamara stehen, an einerzu Monopoly arbeiten ( via Variety). Ursprünglich wurde das Brettspiel von Lizzie Magie unter dem Namenkonzipiert, ehe es sich in seiner, vielen von uns bestens bekannten, heutigen Ausführung zu einem der beliebtesten Gesellschaftsspiele der Geschichte mauserte.Auch, wenn dieim ersten Moment überraschend wie merkwürdig zugleich klingen mag, kommt das Projekt keineswegs aus dem Nichts: Schonbetraute man Lionsgate mit der Produktion eines Monopoly-Films, für den Komikerursprünglich sogar mal in eine Hauptrolle schlüpfen sollte. Die eigentlich angedachte Version des Films wurde allerdings eingestampft, ehe Hasbro seinem potenziellen Publikum im Jahr 2023 versicherte, die Idee sei nach wie vor nicht verworfen und das Projekt am Leben.bleibt letzten Endes aber dennoch die Umsetzung: Während man aus dem Barbie-Universum mit Ken und der gleichnamigen Hauptprotagonistin noch eine einigermaßen solide Story ziehen konnte, dürfte dies bei Monopoly und seiner praktisch einzigen charakteristischen Figur, Milburn Pennybags, besser bekannt als "Rich Uncle" Pennybags, dem, schwieriger werden. Lionsgates Vorsitzender,, versicherte Besuchern der CinemaCon jedoch, dass LuckyChap bereits eine konkrete Vorstellung von der letztendlichen Herangehensweise für den Film ausgearbeitet hätte.„Ich könnte mir kein besseres Produktionsteam für diese geliebte und kultige Marke vorstellen als LuckyChap“, verkündete er zuversichtlich. „Sie sind außergewöhnliche Produzenten, die ihre Projekte mit großer Sorgfalt und Bedacht auswählen und bei Monopoly einen klaren Standpunkt vertreten. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem gesamten LuckyChap-Team an etwas zu arbeiten, von dem wir alle glauben, dass eswerden kann“, heißt es darüber hinaus.Zweifelsohne würde Margot Robbiefür den gewissensorgen, doch genauso realistisch erscheint es, dass sie lediglich im Hintergrund am Monopoly-Film beteiligt sein dürfte. Zuletzt erfuhren wir auch von einemLetztes aktuelles Video: SwitchVersion