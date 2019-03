Final Fantasy 7: Rollenspiel-Klassiker auf Switch und Xbox One erschienen - 4Players.de

Am 26. März 2019 hat Square Enix seinen Rollenspiel-Klassiker Final Fantasy 7 auch für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Der Download via eShop und Microsoft Store schlägt mit 15,99 Euro zu Buche. Die Extras der PS4-Fassung (3x-Turbomodus, Deaktivieren von Zufallskämpfen und Kampfverbesserungsmodus) sind auch auf Switch und Xbox vorhanden. Zur Handlung schreibt der Publisher: "FINAL FANTASY VII, der zeitlose und von Legionen an Fans geliebte Klassiker, erscheint mit einer Reihe an hilfreichen Zusatz-Features! Erlebe die Rückkehr eines epischen Abenteuers, das jegliche Vorstellung übersteigt und in einem Kampf gipfelt, der über das Schicksal des Planeten entscheidet.Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company gefallen, einem teuflischen Konzern, der die Lebenskraft des Planeten selbst in Form von Mako-Energie in Beschlag genommen hat. In der Megalopolis Midgar leistet eine Anti-Shinra-Rebellengruppe namens Avalanche Widerstand. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDIER und jetzt ein Söldner, hilft den Rebellen. Ihm ist nicht klar, dass er dadurch in einen epischen Kampf um das Schicksal des Planeten gezogen wird, während er seine verlorene Vergangenheit aufarbeiten muss." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch Xbox One