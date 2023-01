Final Fantasy 7: Berühmter Wrestler betritt im Sephiroth-Cosplay Japans größten Ring

So cool steigt Wrestling-Star Kenny Omega im FF7-Kostüm in den Ring

Der berühmte Wrestler Kenny Omega sorgte bei seinem Comeback auf Japans Wrestle Kingdom Event für Aufsehen, indem er als Final Fantasy 7s Oberschurke Sephiroth den Ring betrat.Zum ersten Mal seit 2019 sah man Omega so in den Wrestling-Ring zurückkehren. Doch nicht nur das Kostüm war entsprechend gewählt, sondern auch seine Einlaufmusik passte mit Sephiroths Signatur-Song "One Winged Angel", den wir auch in Final Fantasy 7 zu hören bekommen, perfekt.Als einer der besten Wrestler der aktuellen Generation gehandelt, verbrachte Kenny Omega, dessen bürgerlicher Name Tyson Smith lautet, die letzten Jahre in der amerikanischen AEW, einer vergleichsweise neuen Wrestling-Organisation, die jüngst zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten der weltbekannten WWE aufstieg.Doch zuletzt ließ er es sich nicht nehmen, dem jährlich stattfindenden, japanischen Wrestling-Event Wrestle Kingdom, einen Besuch abzustatten, nachdem er sich dort ganze drei Jahre lang nicht blicken ließ. Und sein Comeback trug eine Handschrift, die vor allem Fans der japanischen Rollenspielreihe, insbesondere deren siebenter Teil, in Erinnerung bleiben dürfte:Schon in der Vergangenheit ließ Omega seine Liebe zu Videospielen bei seinen actiongeladenen Auftritten durchscheinen. Vor riesigen Bildschirmen ließ er sich, ausgestattet mit den furiosen Flügeln des gefallenen Engels Sephiroth, vor der beeindruckenden Stadionkulisse feiern. Der früher AEW World Champion traf auf Will Ospreay und – Achtung, Spoiler – konnte den Sieg in einem dramatischen Kampf am Ende des Tages sogar davontragen.Wie bereits erwähnt war dies nicht das erste Mal, dass Kenny Omega sein Faible für Videospiele mit einem seiner Auftritte zur Schau stellte: Erst 2019 trug er ein Outfit, welches an das sympathische Skelett Sans aus Undertale erinnert, bei einem offiziellen AEW Event. 2018, ebenfalls auf einem der japanischen Wrestle Kingdom Events, verkleidete er sich als Pharah aus Overwatch - inklusive Raketenwerfer. Darüber hinaus nutzte er über Jahre hinweg einen Finisher-Move, der mit "The One Winged Angel" ebenfalls eine Sephiroth-Referenz mit sich brachte.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch Xbox One