Final Fantasy 7: Vollständig vertonte Mod für den RPG-Klassiker feiert ihr Release

Das originale Final Fantasy 7 bekommt eine vollständige Vertonung dank einer neuen Modifikation spendiert. Schon am heutigen Tag feiert das Community-Projekt sein Release.Mit dem Namen Echo-S 7 steht sie auf der Seite von Tsunamods zum Download bereit und ergänzt jede Szene um eine eigens geschaffene Sprachausgabe, die mit automatischen Textboxen daherkommt, "damit sich die Szenen wie ein Film anfühlen", wie es auf der Seite heißt."Wir haben Schauspieler aus der ganzen Welt zusammengetrommelt, um die gesamte Geschichte von Final Fantasy 7 zu vertonen. Jeder Haupt-, Neben- und NPC; du nennst einen Charakter, er wird gesprochen - sogar die Tutorials", heißt es auf der offiziellen Webseite von Tsunamods konkret."Alle NPCs werden von unserer Community verton, so dass wir eine große Auswahl an Akzenten und Stimmen haben, die das Spiel realistisch wirken lassen", erklären die Entwickler weiter. Sogar FMV-Sequenzen und Kämpfen wurden dabei frische Dialogzeilen hinzugefügt.Zwar dürften Final Fantasy-Fans, die den Charakteren in ihrer eigenen Fantasie sicherlich ganz eigene stimmliche Interpretationen verpasst haben, zunächst Bedenken haben, dass diese nicht mit denen der Mod übereinstimmen. Allerdings erweitert Echo-S 7 den Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahre 1997 um ein spannendes Element, von dem mit Sicherheit nicht wenige Spieler bereits seit Jahren geträumt haben.Neben der bereits genannten Echo-S 7-Mod für Final Fantasy 7 hat Tsunamods noch weitere ambitionierte Projekte in der Hinterhand. Beispielsweise soll eine weitere Modifikation mit dem Namen Echoes of the Planet in Arbeit sein, die neben den Textboxen auch noch eine dynamische Musik in das Spiel holt.Darüber hinaus sind noch weitere, ähnliche Mods für Final Fantasy 8 und 9 in Arbeit, sowie welche, die Final Fantasy 7 um einen 60 FPS-Modus erweitern, oder aber die originalen PSP-Sprecher zurück in das kürzlich erschienene Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, das wir natürlich ausführlich für euch getestet haben , bringen soll.