Neues Prince of Persia-Spiel soll Tom Henderson zufolge “später in diesem Jahr“ erscheinen

Erst zu Beginn des Jahres feiertepopuläre-Spielereihe mitein gelungenes Comeback. Nun scheint es, als wäre ein weiterer taufrischer Titel bereits auf dem Weg zu uns.Dies behauptet zumindest ein in der Gaming-Branche gar nicht einmal unbekannterer Insider:, der in der Vergangenheit immer mal wieder mit korrekten Hervorsagen und seiner bemerkenswerten Branchennähe von sich Reden machte, will mehr zumwissen.Im Rahmen eines frischen Exklusivberichts, den Henderson jüngst für Insider Gaming veröffentlichte , peilt Ubisoft die Veröffentlichung eines neuen Prince of Persia-Titels iman. DieseR soll im Gewand einesgehalten sein und vom Co-Entwickler des beliebten Genre-Vertreters Dead Cells, Evil Empire, produziert werden., so der vermutliche Name des nächsten Ablegers aus dem Hause Ubisoft, soll ebenfalls dem jüngeren Trend seiner Singleplayer-Kollegen folgen und zunächst einmal imauf Steam veröffentlicht werden.Darüber hinaus schreibt Henderson, dass das neue PoP „ständige kostenlose Updates erhalten und sich im Laufe der Zeit auf der Grundlage des Feedbacks der Community weiterentwickeln wird". Bei seinemwollen sich die Designer von „frankobelgischen Comics" a la, inspiriert haben lassen, außerdem befände sich der Titel angeblich schon seitin der Entwicklung.Während wir also durchaus gespannt sein dürfen, wie das fertige Prince of Persia-Roguelite am Ende wirklich aussieht und ob Henderson mit seiner Vorhersage, es würde uns noch in diesem Jahr erwarten, richtig liegt, warten Fans weiter auf einen anderen Favoriten: Das heißersehnte und, allerdings haben wir bislang auch keinen konkreten Termin für den Release in Aussicht.