Doom: Concept-Trailer zeigt die horrorhaften Ursprünge des Reboots

Doom: Ein fleischgewordener Albtraum





Here is very early Doom 2016 / Doom 4 Footage from a 2012 ID Software christmas presentation pic.twitter.com/ompo8eq5R6



— The Gman's Archive (@VideoGameArch) March 2, 2023

Bevor2016 zu dem Shooter wurde, den Fans heute kennen und lieben, sollte das Reboot ursprünglich ganz andere Wege einschlagen. Einzeigt nun, was hätte sein können.Denn das ursprünglich als Doom 4 geplante Spiel schien zumindest 2012 noch deutlich stärker im Horror-Genre verankert zu sein und erinnert mit flackernden Lichtern, an der Decke krabbelnden Kreaturen und grotesken Fleischbergen eher anals an den Shooter-Klassiker von id Software. Das damalige Konzept könnt ihr euch nun inansehen.Die stammen eigentlich von der Art Station-Seite von Danny Keys, einem Video-Editor und Künstler bei id Software, wurden mittlerweile aber vom Netz geworden. Doch das Internet vergisst nicht und dank Twitter-Nutzer The Gman’s Archive hat das Video auch in den sozialen Medien geteilt, wo Doom-Fans es sich immer noch bequem anschauen können.Die dort gezeigten Aufnahmen haben mit dem uns bekannten Doom von 2016 allerdings nur wenig gemein: Klar, die Shotgun hat es ins fertige Spiel geschafft und lässt dort zumindest ansatzweise ähnliche Gegner zerplatzen wie die, die im Video zu sehen sind. Allein atmosphärisch erinnert das Video aber deutlich stärker an einenwie beispielsweise Dead Space.Doom 4 erblickte allerdings nie das Licht der Welt: Aus dem sich in Entwicklung befindenden Shooter wurde das heute bekannte Reboot von 2016, die schaurigen Szenen mit Stroboskop-Effekt blieben deshalb reine Konzepte und schafften es in kein fertiges Spiel. Ob Fans mit den dunklen Korridoren und Gruseleffekten glücklich geworden wären, scheint allerdings ohnehin zweifelhaft.Diedes Spiels war deshalb wohl ein Glücksgriff, schließlich konnte Doom 2016 an die Stärken der Vorgänger anknüpfen und katapultierte die Reihe nach langer Ruhepause zurück in den Shooter-Olymp.