Doom: Husqvarna kündigt Doom-Update für seine Rasenmäher an

Doom meets Husqvarna in höllischem Update

Was hat Doom mit Rasenmähern am Hut?

Das erstmals 1993 veröffentlichteläuft auf jeder erdenklichen Plattform: Ob auf Kameras, einer Mikrowelle, inoder. Bald könnt ihr den Shooter-Klassiker sogar auf einemspielen, und das tatsächlich hochoffiziell.Beim schwedischen Unternehmen Husqvarna arbeiten nämlich offenbar ein paar große Doom-Fans, weshalb es den Oldie in wenigen Wochen alsfür die eigenen Mähroboter geben wird. Dabei soll es sich umhandeln, obwohl das Update erst dann veröffentlicht wird.Gemäß Husqvarna wird man im April ein Update veröffentlichen, welches dieauf die NERA-Roboterrasenmäher bringt. Sobald der Patch installiert ist, könnt ihr auf dem Display den Shooter spielen. Gesteuert wird mithilfe der Bedienungselemente, so lauft ihr beispielsweise vorwärts mit der Start-Taste und bewegt euch mithilfe des kleinen Steuerrads.Damit natürlich nicht auf einmal sämtliche Besitzer ein solches Update auf ihren Rasenmäher erhalten, müsst ihr euch speziell für den Doom-Patch registrieren. Anschließend soll ab demdie Aktualisierung stattfinden und ihr könnt beim Rasenmähen noch ein paar Dämonen abschießen – allerdings nicht dauerhaft.Wie Husqvarna bekannt gibt, wird es Doomgeben. Danach wird der Shooter wieder von den Rasenmähern entfernt. Warum? Das geht aus der Mitteilung auf der Webseite der schwedischen leider Firma nicht hervor.Wer sich nun fragt, was zur Hölle (Pun intended) Husqvarna mit Doom zu tun hat, der findet die Antwort auf der. Bei dem LA(W)N-Event, welches jährlich in Schweden stattfindet, wurde bereits auf den Rasenmähern ein Doom-Turnier zwischen den anwesenden Spielern ausgetragen. Das kam so gut an, dass sich die Verantwortlich bei Husqvarna offenbar dachten: Warum nicht allen Interessierten die Möglichkeit geben?Immerhin darf sich damit der Shooter, mit dem id Software einst die Videospielwelt revolutionierte, auf einerausbreiten. Ein neues Doom zeigt sich derweil noch nicht am Horizont, dafür