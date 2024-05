IDKFA: Neuer Doom-Teil angeblich bei Bethesda in der Mache





“Microsoft will be banking on some new game announcements lifting the DOOM around Xbox.” https://t.co/064MLz8aWq



— Tom Warren (@tomwarren) May 12, 2024

Nachdem die Nachrichten rund umzuletzt eher negativ behaftet waren, gibt es womöglich bald schon einen Lichtblick im Hause des-Herstellers: Gerüchten zufolge könnte eineihr Comeback feiern.Die Rede ist von keinem Geringeren als dem populären, das vor Jahrzehnten den Weg für etliche 3D-Shooter ebnete und sich bis heute einer großen Anhängerschaft erfreut. So wird spekuliert, dassbeziehungsweise ZeniMax und das dazugehörige Entwicklerstudio ID Software bereits mit einer Ankündigung planen.Den entscheidendendarauf, dass schon bald eine Ankündigung eines neuen Doom-Spiels erfolgen könnte, lieferte ein schon im Januar des aktuellen Kalenderjahres eingereichterseitens Bethesda. Mit diesem ließ man sich den verdächtigen Buchstabencode IDKFA schützen – den Fans des legendären Shooters sofort entschlüsselten ( via Eurogamer).Hinter den fünf Buchstaben steckt nämlich einaus Doom, welches seine Veröffentlichung bereits im Jahrefeierte. Er ermöglichte euch direkten Zugang zu allen Zugangskarten, Waffen und sämtlicher Munition im First Person Shooter. Der Markenzeicheneintrag bezieht sich zudem auf ein Produkt aus der– vermutlich also ein neues Videospiel.Dies deckt sich ganz hervorragend mit den jüngsten Informationen, auf die(The Verge) in den vergangenen Tagen mehrfach anspielte. Er sprach von der Ankündigung eines neuen Doom als Teil des Xbox-Spielekosmos, das Microsoft schon bald publik machen würde. Die letzte Veröffentlichung,, liegt immerhin schon vier Jahre in der Vergangenheit.Zwischendrin fand immer mal wieder der TitelErwähnung, der im Rahmen der Activision-Gerichtsunterlagen iman die Oberfläche gespült wurde. Dabei könnte es sich mittlerweile allerdings genauso um veraltete oder wieder verworfene Pläne handeln. Einfür die Ankündigung wäre mit demganz nebenbei erwähnt ebenfalls schon gefunden.Letztes aktuelles Video: 25 Jahre DOOM