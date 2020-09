Beyond Good & Evil 2: Vision von Michel Ancel soll weiter umgesetzt werden; nächste Präsentation erst 2021

Nach dem Abschied von Michel Ancel aus der Spiele-Industrie ( wir berichteten ) hat sich Guillaume Brunier als Senior Producer von Beyond Good & Evil 2 zu Wort gemeldet. Er stellte klar, dass sie weiter an der Vision von Michel Ancel festhalten und sie umsetzen würden, es aber noch sehr viel Arbeit geben würde. Sie hätten außerdem Ubisoft Paris als Partnerstudio ins Boot geholt und das Entwickler-Studio in Montpellier stetig vergrößert. Auch wenn es schon einen spielbaren Meilenstein mit mehreren Stunden Spielzeit geben würde, wird man das Spiel erst im nächsten Jahr wieder präsentieren.

Guillaume Brunier : "Wie Michel schon bemerkte war er schon einige Zeit nicht mehr direkt an BG&E2 beteiligt und das Team hat hart daran gearbeitet, auf der soliden Basis aufzubauen, die er mitgeformt hat. Die gemeinsame Stärke hilft uns bei der Arbeit, ein neues Action-Adventure-Flaggschiff der nächsten Generation zu entwerfen. Gerade erst haben wir einen internen Meilenstein passiert, der zu einem Build geführt hat, der unsere Weltraumphantasie bestätigt. Er bietet bereits etliche Stunden Spielspaß bei unglaublichen Bewegungsfreiheit in einer nahtlosen Online-Sandbox. All dies baut auf den Erkenntnissen der technischen Demos auf, die wir auf der E3 gezeigt haben. (...)Wir haben noch viel zu tun und vergrößern das Team. Wir haben Ubisoft Paris als Partnerstudio engagiert und in den letzten sechs Monaten sind viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns bei Ubisoft Montpellier hinzugestoßen. (...)Nächster Meilenstein: Wir möchten noch mehr teilen und dir das Spiel im nächsten Jahr in Aktion zeigen, wenn wir die nächsten internen Meilensteine passiert haben. (...)"Letztes aktuelles Video: E3 2018 | PreAlpha Demo Walkthrough