Beyond Good & Evil 2: Beginnt diesen Monat angeblich mit dem externen Playtesting

Bleibt abzuwarten, ob wir auf dem Event "Ubisoft Forward" am 10. September 2022 neue Informationen zu Beyond Good & Evil 2 bekommen werden. Laut Exputer "sollen mehrere Quellen bestätigt haben, dass Beyond Good & Evil 2 sich immer noch in Entwicklung befindet und diesen Monat das externe Playtesting beginnt". Erstmals offiziell erwähnt, wurde das Action-Adventure bereits 2008.

Wie die Gaming-Seite Exputer berichtet , soll Beyond Good & Evil 2 nicht in der Entwicklungs-Hölle stecken und diesen Monat bereits ins externe Playtesting übergehen.In einem kürzlichen Q&A für Investoren sagte Ubisoft, dass sie nicht darüber sprechen könnten, welche Spiele uns zukünftig erwarten. Zu den bereits angekündigten Spielen zählen Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Roller Champions, Star Wars, Beyond Good & Evil 2, Prince of Persia: The Sands of Time und Tom Clancy's Splinter Cell.Zukünftige Projekte sollen sich unter anderem um Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six und Tom Clancy's The Division drehen. Hinzu kommen Investitionen im Bereich Free-to-Play, XDefiant, Rainbow Six Mobile, The Division Mobile, The Division Heartland und Ghost Recon Frontline.Letztes aktuelles Video: E3 2018 | PreAlpha Demo Walkthrough