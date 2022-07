Beyond Good & Evil 2: Insider bestätigt baldige Playtests

Ancel nicht mehr am Ruder





Now that Beyond Good and Evil 2 has started playtesting - What questions do you have?



(Yes, it's very much alive)



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 26, 2022

Um die zweite Reise von Jade und Schweinekumpel Pey’J war es still geworden. Industrie-Insider Tom Henderson berichtet allerdings, dass schon sehr bald externe Playtests durchgeführt werden sollen.Bereits 2008 wurde das Mammut-Projekt Beyond Good & Evil 2 von Ubisot angekündigt, auf der E3 2018 gab es dann erste Szenen und wage Beschreibungen seitens der Entwickler, wie sie sich das Spiel vorstellen. Seitdem ist viel passiert – und dann eben auch wieder gar nichts.Nicht nur der Rausschmiss des langjährigen Ubisoft-Mitarbeiters und Rayman-Erfinders Michel Ancel, der die Entwicklung von Beyond Good & Evil geleitet hat, war ein großes Problem, auch der geplante Umfang des Spiels, hörte sich eher nach einer neuen "Erzählung" von Peter Molyneux an.Denn in mit einer Piraten-Crew durch eine riesige Galaxis zu reisen, und auf verschiedenen, fein ausgearbeiteten Planeten landen zu können, klang nach einem kaum zu verwirklichenden Riesenprojekt. Was davon letztlich übriggeblieben ist, davon können sich sorgfältig ausgewählte Playtester schon bald selber ein Bild machen.Laut dem Industrie-Spezialisten Tom Henderson soll schon bald eine erste Testphase starten, in der die Entwickler Feedback von ausgewählten Spielern sammeln, um die Fertigstellung von Beyond Good & Evil 2 weiter voranzubringen.Dadurch könnte es ebenfalls passieren, das eigentlich geheime Informationen auch mit dem Internet geteilt werden.Einen Erscheinungstermin oder zumindest einen für den Release angepeilten Zeitraum gibt es bis jetzt noch nicht, man rechnet frühestens Ende 2024 mit dem umfangreichen Weltraum-Abenteuer.Letztes aktuelles Video: E3 2018 | PreAlpha Demo Walkthrough