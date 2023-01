Beyond Good & Evil 2: Ist weiterhin in Entwicklung laut Ubisoft

Beyond Good & Evil 2: Weiterhin in Entwicklung

Spiel mit der längsten Entwicklungszeit

In den letzten Monaten hat Ubisoft oft den Rotstift gezückt und zahlreiche Projekte eingestampft. Beyond Good & Evil 2 ist aber laut dem Publisher von den Kürzungen nicht betroffen.Um das ambitionierte Action-Adventure ist es in den letzten Jahren ziemlich still geworden, weshalb Fans befürchteten, dass der Nachfolger zu Beyond Good & Evil nicht mehr erscheinen wird. In Gerüchten war zwischenzeitlich zu hören, dass Beyond Good & Evil 2 angeblich in der Entwicklungshölle festsitzt Ob dem tatsächlich so ist, lässt sich schwer von außen beurteilen. Dennoch glaubt Ubisoft offenbar immer noch an das Projekt und stellte in einem Statement gegenüber den englischsprachigen Kollegen von PCGamesN klar, dass sich Beyond Good & Evil 2 weiterhin in Entwicklung befindet und nicht Teil der vor kurzem Publik gewordenen Kürzungen ist "Die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 ist in vollem Gange und das Team arbeitet hart daran, das ambitionierte Ziel zu erreichen", so ein Sprecher des französischen Publishers. Weiter ins Detail geht die Stellungnahme aber nicht und lässt damit erneut viel Raum für Spekulationen.Zuletzt war im Sommer 2022 in Insider-Kreisen die Rede davon, dass externe Playtests in absehbarer Zeit stattfinden sollen . Ob diese tatsächlich erfolgt sind oder nie geplant waren, lässt sich aber nicht feststellen. Klar ist nur, dass Ubisoft selbst zu Beyond Good & Evil 2 seit einiger Zeit intensiv schweigt.Ob Beyond Good & Evil 2 irgendwann das Licht der Welt erblickt, bleibt noch abzuwarten. Schon jetzt hat das Spiel aber einen wenig ruhmreichen Rekord inne: Es ist das Spiel mit der längsten Entwicklungszeit und löste Duke Nukem Forever ab. Der Shooter wurde einst 1997 angekündigt und 2011 schlussendlich von Gearbox veröffentlicht.Beyond Good & Evil 2 hingegen wurde erstmals 2008 angekündigt und verschwand einige Zeit später. Über die Jahre bekräftigte Ubisoft aber immer wieder, dass an dem Action-Adventure gearbeitet wird. Auf der E3 2017 folgte dann die erneute Ankündigung inklusive einer Gameplay-Präsentation im Folgejahr Seitdem gab es aber kaum noch Informationen zum Stand der Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 und auch keine Trailer mehr. Selbst im Space Monkey Program von Ubisoft, über welches zuvor mehr oder weniger regelmäßig Entwicklerupdates geteilt wurden, herrscht seit einiger Zeit absolute Stille.Letztes aktuelles Video: E3 2018 | PreAlpha Demo Walkthrough