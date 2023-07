Beyond Good & Evil 2: Creative Director Emile Morel verstorben

Von Rayman bis Beyond Good & Evil 2

Traurige Nachrichten von Ubisoft Montpellier: Der langjährige Mitarbeiterist mit 40 Jahren gestorben. Zuletzt war Morel als Creative Director fürtätig, welches sich seit einigen Jahren bei Ubisoft in der Entwicklung befindet.Über den Tod Morels berichteten zuerst die englischsprachigen Kollegen von IGN , die im Job-Social-Network LinkedIn über die Abschiedsworte zweier Ubisoft-Mitarbeiter gestolpert sind. "Ruhe in Frieden, lieber Emile Morel" heißt es dort etwa von Greg Hermittant, Produzent bei Ubisoft Montpellier. Auch der frühere Narrative Director für Beyond Good & Evil 2, M. Gabreille Shrager, verabschiedete sich auf LinkedIn von Morel.Emile Morel war bei Ubisoft seit 2009 tätig, nachdem er zuvor vier Jahre für Eden Games unter anderem anarbeitete. Bei Ubisoft war er anschließend an der Entwicklung vonundbeteiligt. Bei Letzterem schlüpfte er bereits in die Rolle des Senior Game Designer.Bei Beyond Good & Evil 2 war Morel zunächst als Associate Creative Director tätig, ehe er im Februar 2023 zum Creative Director aufstieg, nachdem die. Infolgedessen kam es intern zu einigen Umstrukturierungen beim Entwicklerstudio, die derzeit ebenfallsentwickeln.Wie Greg Hermittant bei LinkedIn schreibt, wird man Morels Arbeit an Beyond Good & Evil 2 fortsetzen. "Du wirst Beyond Good & Evil vermissen. Sei versichert, dass wir deine Arbeit fortsetzen werden. Gute Reise Space Pirate", so Hermittant abschließend.