Age of Empires 3: Beta der Definitive Edition startet im Februar

Das Remaster von Microsofts Age of Empires 3 : Definitive Edition geht im Februar in die Beta - das wurde in einem offiziellen Forum für Xbox-Insider ( via pcgamesn.com ) verkündet. Die Beta wird demnach einen Rollout mit limitierten Plätzen bekommen, aber man könne sich auf der Seite bereits als Insider anmelden und die Profil-Einstellungen so ändern, dass man im Pool der potenziell Eingeladenen landet.Die Einladungen sollen schließlich per Mail versendet werden. Die Betas seien sowohl auf Steam als auch im Microsoft-Store geplant, beide sollen aber jeweils nur einen kleinen Teil des Spiels enthalten. Im Februar sollen zudem sehr kleine Multiplayer-Betas starten, während im März wieder größere Beta-Sessions abgehalten würden. Kampagnen-Betas seien ebenfalls geplant, die aber wiederum nur eine sehr kleine Spielerzahl erlauben werden. Ein Release-Date für die Vollversion steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Trailer 2