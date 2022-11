Deus Ex: Neues Spiel angeblich in Entwicklung

Deus Ex: Noch keine Details bekannt





Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable



— Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Eidos Montreal: Neue IP und Mitarbeit an Fable

In der jüngeren Vergangenheit sah die Zukunft für Deus Ex nicht allzu rosig aus. Nun soll die Reihe doch fortgesetzt werden: Einem Gerücht zufolge befindet sich ein neues Spiel in Arbeit.Dies berichtet der in der Regel gut informierte Journalist Jason Schreier in einem Artikel bei Bloomberg . Gemäß seiner Informationen sollen sich die Arbeiten an einem neuen Deus Ex derzeit noch in einer "sehr, sehr frühen" Entwicklungsphase befinden.Verantwortlich für das neue Deus Ex ist ein weiteres Mal Eidos Montreal, die zuvor bereits schon Deus Ex: Human Revolution und Deus Ex: Mankind Divided entwickelt haben. Ob das neue Spiel aber ein Nachfolger der Geschichte rund um Protagonist Adam Jensen werden wird oder eine gänzlich neue Geschichte erzählt, ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss.Wirklich Details zum angeblich neuen Deus Ex gibt es nämlich noch nicht. Die Entscheidung, an einem neuen Deus Ex zu arbeiten, kam offenbar erst nach dem Kauf durch die Embracer Group zustande. Der schwedische Medienkonzern erwarb vor einigen Monaten einen Großteil der westlichen Studios von Square Enix mitsamt den Marken Deus Ex und Tomb Raider.Neben dem neuen Deus Ex soll Eidos Montreal laut Schreier noch an zwei weiteren Projekten arbeiten, nachdem die Arbeiten an einem von Stranger Things-inspirierten Spiel eingestellt worden sind. Zum einen an einer neuen Marke, zu der ebenfalls keine Details vorliegen, und zum anderen an Fable Letzteres entsteht zwar offiziell bei Playground Games, den Machern der Forza Horizon-Reihe, aber Eidos Montreal soll zukünftig Unterstützungsarbeit leisten. In welchem Umfang das stattfindet, bleibt aber ein Geheimnis. Auch bei weiteren Spielen der Xbox Game Studios soll das kanadische Studio aushelfen.Eine offizielle Stellungnahme seitens Eidos Montreal und der Embracer Group gibt es zu dem Bericht bisher nicht.