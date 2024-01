Deus Ex: Neuer Serienteil angeblich eingestellt, Entlassungswelle bei Eidos Montreal bestätigt

Deus Ex: Nach zwei Jahren zieht Embracer den Stecker

Embracers Sparkurs setzt sich 2024 fort

Die Hoffnung von Fans, in Zukunft ein weiteresspielen zu können, hat nicht lange gehalten: Die Embracer Group hat laut jüngsten Berichten aufgrund der eigens auferlegten Sparmaßnahmen dieErst im Mai 2022 hatte das schwedische Unternehmen von Square Enix die Studios Eidos Montreal, Square Enix Montreal und Crystal Dynamics samt den, jetzt droht auch Eidos Montreal eine. Betroffen ist davon offenbar ebenfalls die Entwicklung eines Nachfolgers vonOffiziell war ein neues Deus Ex bislang nicht angekündigt, dennoch deuteten die Gerüchte in der Vergangenheit an, dass Eidos Montreal mit der Entwicklung einesvertraut wurde. Zuvor hat das Studio bereitsund Deus Ex: Mankind Divided entwickelt, konnte aber aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen dierund um Protagonist Adam Jensen nicht zu Ende bringen.Nach dem Verkauf an Embracer flammte aber wieder Hoffnung auf, dass es vielleicht doch noch eingeben wird – diese Träume sind nun anscheinend zerplatzt. Wie der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet, hat Embracer die Entwicklung nach fast zwei Jahren. Das Projekt habe sich noch in einer frühen Phase befunden, aber im Laufe des Jahres sollte die Produktion hochgefahren werden.Daraus wird aber anscheinend nichts. Gleichzeitig mit der Einstellung des Projekts soll Embracer mehrere Angestellte bei Eidos Montrealhaben. Letzteres bestätigt das Studio selbst auf Twitter: Demnach wurdedie Kündigung ausgesprochen, die zuvor in den Entwicklungs-, Administrations- und Support-Abteilung tätig gewesen sind.Ab sofort, so Schreier in seinem Bericht weiter, wird sich Eidos Montreal der Entwicklung eineswidmen. Details gibt es bislang dazu aber noch nicht. Auf Nachfrage hat die Embracer Group gegenüber Bloomberg keine Antwort abgegeben.Überraschend kommt die Verkleinerung von Eidos Montreal vermutlich nicht: Embracer setzt seine2024 konsequent fort. Nachdem man im vergangenen Jahrund die Macher der-Reihe, Free Radical Design, dicht gemacht hat, folgten 2024. Unter anderem hat es zuletzt das deutsche Team vonerwischt.Auf der Kippe steht derzeit auch, den Erfindern vonund. Die Embracer Group will das Studio mehreren Berichten zufolge abstoßen, im schlimmsten Fall. Zuletzt hat sich, dass man einen Käufer finden wird.