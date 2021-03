Stronghold: Sonderaktion in Kooperation mit GOG.com: 4Players-Leser holen sich den Klassiker für nur 0,99 Euro

Im Oktober ist es 20 Jahre her, dass die mittelalterliche Echtzeit-Strategie Stronghold ( ab 5,00€ bei kaufen ) s veröffentlicht und bei 4Players getestet wurde. Das Ergebnis seinerzeit: 82%; Tester damals: Jörg Luibl, mittlerweile Chefredakteur. Und während Jörg gerade intensiv Stronghold: Warlords , das neueste Spiel der Serie testet, können wir euch zusammen mit GOG einen Rabatt auf das Original anbieten, der sich wahrlich sehen lassen kann.4Players-Leser bekommen auf den Klassiker satte 80% Preisnachlass, so dass ihr den Strategie-Titel statt 4,99 Euro für nur 0,99 Euro in euer Archiv aufnehmen könnt.Um den Rabatt wahrzunehmen, folgt ihr entweder einfach diesem Link (der Titel wird direkt mit dem Rabatt versehen und in den Warenkorb gelegt) oder ihr geht auf die Code-Einlöseseite bei GOG und gebt 4PLAYERSSTRONG als Gutschein-Code ein, um die Preisreduzierung zu nutzen.Falls ihr keine Lust habt, das Testurteil abzuwarten und mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Stronghold: Warords loslegen möchtet: Der Titel ist natürlich auch bei GOG verfügbar und hier zu finden