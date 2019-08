System Shock 2: Auch Teil 2 bekommt eine Enhanced Edition - 4Players.de

You asked for it and we are working on it... System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj



— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019

Nach dem genreprägenden Erstling bekommt auch das legendäre System Shock 2 eine "Enhanced Edition". Auf Twitter kündigten die Nightdive Studios an, dass es "bald" eine entsprechend aktualisierte PC-Fassung des Spiels geben soll: "Ihr habt es gefordert und wir arbeiten daran":Genauere Details gibt es noch nicht, aber es könnte sich ähnlich verhalten wie bei Teil 1 der Mischung aus Rollenspiel und Shooter: Damals bot die Enhanced Edition u.a. höhere Auflösungen sowie Breitbildunterstützung. Am oberen und unteren Rand wurde lediglich ein Teil abgeschnitten, während die interaktiven Schaltflächen in die Breite gezogen wurden. Man konnte sich außerdem über die Maus umsehen und durfte zwischen drei Steuerungsprofilen wählen sowie Tasten frei belegen.Die Nightdive Studios arbeiten momentan außerdem an einem Remake von System Shock 1.