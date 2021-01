System Shock 2: Enhanced Edition erhält VR-Unterstützung

Our Notifications: "Is System Shock 2 EE still a thing?"

Vielleicht inspiriert von Half Life: Alyx hat man sich bei den Nightdive Studios dazu entschlossen, der kommenden Enhanced Edition des Klassikers System Shock 2 ( ab 99,95€ bei kaufen ) neben einer technischen Überarbeitung auch noch eine VR-Unterstützung zu spendieren. In einem aktuellen Tweet geben die Entwickler bereits per Video einen kurzen Einblick, was man von der virtuellen Realität erwarten darf. Darin sieht man u.a., wie die Valve-Index-Controller dazu genutzt werden, mit einem Schraubenschlüssel diverse Objekte zu zerstören oder ihn einem Affen über den Schädel zu ziehen.Einen Termin für die System Shock 2 Enhanced Edition gibt es immer noch nicht. Allerdings dürften die Nightdive Studios ohnehin gerade in Arbeit versinken, denn neben der Neuauflage des zweiten Teils werkelt das Team bekanntlich noch an einem aufwändigen Remake des ersten System Shock. Bei Tencent befindet sich derweil mit System Shock 3 ein komplett neuer Teil in Entwicklung, nachdem zuvor Starbreeze und Indie-Entwickler OtherSide Entertainment im Rahmen des Projekts mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.