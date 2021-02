System Shock 2: "Vollwertige" VR-Version der Enhanced-Edition wird von separatem Team umgesetzt

Im Januar verrieten die Nightdive Studios ihren Entschluss, der kommenden Enhanced-Edition des Klassikers System Shock 2 ab 99,95€ bei kaufen ) neben einer technischen Überarbeitung auch eine VR-Unterstützung zu spendieren. In einem Gespräch mit ign.com erläuterte CEO Stephen Kick mittlerweile, dass es sich um eine "vollwertige VR-Version" handle, die von einem anderen Team umgesetzt werde.Beim Reverse-Engineering der fehlenden Libraries habe man einen VR-Experten einen Blick auf den Code werfen lassen - und es habe genügend Grundlagen für die Ausarbeitung einer vollwertigen VR-Version gegeben. Die "System Shock 2 Enhanced Edition" lasse sich daher komplett in VR durchspielen. Außerdem unterstütze der Mehrspielerpart Cross-Platform-Matches mit Spielern am Monitor, so Kick.Der wichtigste Grund für die VR-Unterstützung sei laut Nightdive das immersive Potenzial, da man persönlich die Waffen schwinge und nachlade, statt lediglich Knöpfchen zu drücken. Bei der Entwicklung orientiere man sich an anderen VR-Titeln und sehe Half-Life: Alyx als große Inspiration, so ein Statement des Studios. Valves Spiel sei essenziell darin geworden, das Gefühl zu erzeugen, dass man sich wie vor Ort fühle: "Möglichkeiten wie das Aufheben von Gegenständen aus der Entfernung ist etwas wirklich wichtiges in Half-Life: Alyx, und es ist etwas, das ihr in System Shock VR ebenfalls tun werden könnt".