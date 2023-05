System Shock 2: Enhanced Edition meldet sich nach Funkstille mit einem Trailer zurück

System Shock 2: Trailer zur Enhanced Edition zeigt erste Verbesserungen

Schweigen zum Releasetermin

Während in wenigen Tagen das Remake vonerscheint, sitzen die Nightdive Studios bereits am nächsten Projekt: Dievonnimmt langsam Form an, wie ein erster Trailer offenbart.Schon 2019 kündigte das Studio, welches sich auf die Restauierung alter Videospiel-Klassiker spezialisierte,. Aber ähnlich wie das Remake des ersten Teils zog sich die Entwicklung in die Länge, aber nun scheint sich so langsam ein Licht am Ende des Tunnels zu zeigen.Anders als das Remake zum ersten System Shock handelt es sich bei der Enhanced Edition von System Shock 2 nicht um eine komplette Neuauflage, sondern "nur" um ein Remastered. Dafür hat das zuständige Entwicklerteam den Klassiker von 1999 auf die hauseigene KEX-Engine portiert und dabei sämtliche grafischen Assets und Zwischensequenzen überarbeitet. Betroffen ist davon auch der Koop-Multiplayer, welcher in der Enhanced Edition von Beginn an nahtlos funktionieren soll.Im ersten Trailer zur System Shock 2: Enhanced Edition könnt ihr bereits einige der optischen Verbesserungen wahrnehmen.Mit dem neuen Video bestätigen die Nightdive Studios darüber hinaus, dass die Remastered-Version von System Shock 2 nicht nur für denerscheinen wird. Stattdessen dürfen sich ebenso Besitzer eineroderzukünftig mit der fiesen KI Shodan anlegen.Wann jedoch mit einer Veröffentlichung der System Shock 2: Enhanced Edition zu rechnen ist, bleibt unklar. Noch haben die Nightdive Studios keinen Termin verraten und halten sich bedeckt. Vorerst dürfte der Fokus noch auf dem. Die Konsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bedient werden.Außerhalb der Entwicklung von Videospielen gab es zuletzt außerdem eine große Änderung bei den Nightdive Studios:. An der grundsätzlichen Ausrichtung, vor allem Klassiker ein neues Leben einzuhauchen, soll sich aber nichts ändern.