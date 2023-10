System Shock 2: Enhanched Edition meldet sich mit Trailer und Konsolenversion zurück

System Shock 2: Enhanced Edition erscheint "bald" & für Konsolen

Erstmals 2019 angekündigt, hat sich die Entwicklung vonziemlich in die Länge gezogen. Nun folgt aber so langsam ein Licht am Ende des Tunnels: Eingewährt einerseits einen frischen Blick auf die Verbesserungen des, andererseits wird ein zeitnaherin Aussicht gestellt.Für die Umsetzung verantwortlich sind erneut die Nightdive Studios, allerdings handelt es sich nur um eine angepasste Neuauflage des. Es ist demnach kein komplettes Remake, wie es beim ersten Serienteil der Fall gewesen ist. Die, auch wenn man ihr das etwas in die Jahre gekommende Grundgerüst definitiv anmerkt.Bei System Shock 2 wagt man derweil keine Neuauflage von grundauf, sondern modernisiert lediglich das Originalspiel und passt es für moderne Systeme an. Unter anderem wurde das einst von Irrational Games entwickelte Spiel auf dieder Nightdive Studios portiert, die Zwischensequenzen überarbeitet und deraufbereitet. Letzter soll nun laut Angaben der Entwickler nahtlos funktionieren und keine technische Hürde mehr darstellen.Einen Eindruck von den Verbesserungen, die euch in dererwarten, gibt es im neuen Gameplay-Trailer. Den haben die Entwickler anlässlich des Indie Horror Showcase veröffentlicht:Nicht zu sehen ist im Trailer ein, aber es gibt Hoffnung, dass ihr nicht mehr allzu lange warten müsst. "Coming Soon" steht am Ende, was zumindest andeutet, dass die Veröffentlichung in absehbarer Zeit erfolgt. Dann übrigens auch für dieund, wie die Nightdive Studios zusätzlich bekanntgegeben haben.Neben der System Shock 2: Enhanced Edition arbeitet das US-Studio noch an weiteren Neuauflagen altbekannter Spieleklassiker.soll sich an der grundlegenden Ausrichtung nichts ändern.