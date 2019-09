Demon's Souls: Weiteres Remaster-Gerücht (für PS4) in Umlauf - 4Players.de

Und wieder gibt es ein Gerücht um ein Remaster von Demon's Souls . Im Sacred-Symbols-Podcast , der die letzte Ausgabe von State of Play behandelte, machte Moderator Colin Moriarty eine klare Andeutung. Moriarty ist ein ehemaliger IGN-Redakteur und hatte schon längere Zeit über Sony und Co. berichtet. Er war für einige Vorabmeldungen verantwortlich, die sich später als korrekt herausgestellt hatten.Colin Moriarty sagte: "Es gab da ein bestimmtes Spiel, ein Remaster, der für PlayStation 4 herauskommt, von dem ich dachte, dass sie es heute ankündigen würden, aber das taten sie nicht. Ich weiß nicht, worauf sie damit warten. Sagen wir einfach, 'the soul still burns with that one'."Obgleich er Demon's Souls nicht explizit genannt hat, dürfte seine Anspielung laut Comicbook und Gamerant ziemlich klar sein. Anfang des Jahres meinte Hidetaka Miyazaki (Präsident von From Software, Entwickler von Demon's Souls), dass er an einem Remaster von Demon's Souls nicht interessiert sei, sich aber ein externes Studio dieser Aufgabe annehmen könnte. Die grundlegende Entscheidung würde bei Sony Interactive Entertainment als Inhaber der Marke Demon's Souls liegen ( wir berichteten ). Im März 2018 erhielt das Spiel zudem eine neue Alterseinstufung von der ESRB Letztes aktuelles Video: Release-Trailer