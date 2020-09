Demon's Souls: Spielszenen aus dem Remake; PS5-Releasetermin und keine PC-Version

Aktualisierte Nachricht vom 17. September, 08:41 Uhr:

Ursprüngliche Nachricht vom 16. September 2020, 23:06 Uhr:

Das Remake von Demon's Souls wird nicht für PC erscheinen, sondern nur für PlayStation 5. Das teilte Sony gestern noch Kotaku mit , entschuldigte sich für den "menschlichen Fehler" in der Präsentation und hat den Trailer mittlerweile aus dem YouTube-Channel entfernt.You Died! Bei der PlayStation-5-Showcase sind auch Spielszenen aus dem Remake von Demon's Souls auf der PS5 gezeigt worden. Das Spiel entsteht bei Bluepoint Games und (Sony Interactive Entertainment) Japan Studio. Am Ende des Videos steht kryptisch, dass das Spiel für eine bestimmte Zeit nicht auf anderen Konsolen erhältlich sein wird. Eine PC-Version wurde übrigens offiziell bestätigt.Das Spiel wird zum Verkaufsstart der PlayStation 5 erscheinen , also hierzulande am 19. November 2020. Es wird 79,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Remake SpielszenenTrailerCreative Director (SIE Worldwide Studios External Development) im PlayStation.Blog : "In Demon's Souls werdet ihr in das von Nebel umwobene Königreich Boletaria zurückgeschickt, wie ihr es niemals zuvor gesehen habt. Hier bedeutet der Tod nicht das Ende, und erneut erscheinen die Herausforderungen unüberwindbar. Diese dunkle Welt saugt euch mit ihren prächtigen Schauplätzen und schaurigen Klängen in sich auf. Durch die Kraft des haptischen Feedbacks spürt ihr jeden intensiven Schlag, was selbst die kleinsten Siege versüßt. (...) Für uns war es grundlegend, Demon‘s Souls so neu aufzulegen, dass sich langjährige Fans in das Boletaria zurückversetzt fühlen, das sie lieben. Ein solches Boletaria, wie es über ein Jahrzehnt in ihren Vorstellungen gewachsen und herangereift ist. Ein Ort, bei dem jeder Raum, jede Ecke und jeder Gang seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Die Charaktere, Begegnungen und Kämpfe aus dem Originalspiel wurden hier in größerer Detailtreue zum Leben erweckt, was die Geschichte noch eindrucksvoller und finsterer werden lässt. (...) Dieses Mal freuen wir uns wahnsinnig darüber, euch einen tieferen Einblick in das Gameplay zu geben, und zeigen euch die erste Herausforderung, der ihr auf eurer beschwerlichen Reise gegenübersteht: den grotesken Vorhutdämon."