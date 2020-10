Demon's Souls: Remake für PS5 wird zwei Grafikmodi bieten

Man kennt es bereits aus zahlreichen Spielen der aktuellen Generation: Hier haben Besitzer der leistungsfähigeren Konsolen-Modelle PS4 Pro und Xbox One X oft die Wahl zwischen zwei Grafikmodi. Während der eine vor allem die Darstellung in möglichst hohen Auflösungen ermöglichen soll, legt der andere den Fokus eher auf eine höhere Bildrate und speckt dafür bei den Grafikdetails ab.Genau diese Wahl wird man aber auch beim PS5-Remake des Action-Rollenspiels Demon's Souls bekommen: Wie aus der Spielbeschreibung auf der PlayStation-Webseite hervor geht, werden sich Nutzer zwischen einem 4K-Modus und High Frame Rate Mode entscheiden dürfen."Players can choose between two graphics modes while playing Demon’s Souls: 4K Mode (play in 4K resolution2) and High Frame Rate Mode (play with a higher targeted frame rate.)"Letztes aktuelles Video: Remake SpielszenenTrailer