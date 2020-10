Demon's Souls: You Died! Spielszenen-Video aus dem Remake von der PlayStation 5

Sony hat ein weiteres Spielszenen-Video aus dem Remake von Demon's Souls ab 77,59€ bei vorbestellen ) für PlayStation 5 veröffentlicht, in dem man einen Eindruck von dem überarbeiteten Action-Rollenspiel und den (im Vergleich zum Original) flüssigeren Kämpfen bekommt. Das Spiel wird zum Verkaufsstart der PlayStation 5 erscheinen, also hierzulande am 19. November 2020. Es wird 79,99 Euro kosten.Das Spiel, das 2009 die Soulsreihe auf PlayStation 3 begründete, kehrt als Remake zurück. Die Experten von Bluepoint Studios, die schon Shadow of the Colossus erfolgreich modernisieren konnten, wollen das Abenteuer von From Software im neuen Licht erstrahlen lassen. Das zusätzliche sensorische Feedback des Controllers soll u.a. die Schlagwirkungen verstärken, so dass man Metall auf Metall spürt. Wir sind gespannt, ob dieser Meilenstein von From Software auch auf PlayStation 5 begeistern kann.Letztes aktuelles Video: Remake SpielszenenTrailer 2