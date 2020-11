Demon's Souls: Remake: Überarbeitete Charaktererstellung und der Foto-Modus

Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5) Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5) Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5) Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5)

Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5) Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5) Screenshot - Demon's Souls (PlayStation5)

Beim anstehenden Remake von Demon's Souls ab 77,59€ bei vorbestellen ) für PlayStation 5 wird auch die Charaktererstellung überarbeitet und deutlich erweitert.Gavin Moore (Creative Director, SIE Worldwide Studios External Development) im PlayStation.Blog : "Ihr spielt keinen muskelbepackten Barbaren oder allmächtigen Gott, sondern einen ganz normalen Menschen, der verletzlich und euch vertraut ist. (...) Die neue Charaktererstellung bietet bis zu 16 Millionen Permutationen zur Anpassung eures Aussehens. Im Vergleich zur PS3-Version haben wir jede Menge neue Anpassungsoptionen hinzugefügt und hart daran gearbeitet, für genug Vielfalt für diejenigen zu sorgen, die an jedem einzelnen Regler herumspielen möchten. (...) Den von euch erstellten Charakter könnt ihr anderen Abenteurern auf der ganzen Welt präsentieren und wir wollten die Grenzen dieser persönlichen Ausdrucksmöglichkeit weit über das Anlegen verschiedener Waffen und Rüstungen hinausgehen lassen. (...) Wir hoffen, dass diese große Freiheit beim Gestalten eures Avatars zusammen mit der starken Verbesserung der Detailfülle und Grafik zu Begegnungen führt, die in Erinnerung bleiben - egal ob flüchtige Erscheinungen, kooperative Verbündete oder heimtückische Eindringlinge. Da die maximale Anzahl synchroner Online-Spieler in einer Instanz auf sechs angehoben wurde, ist es außerdem umso wichtiger, sich abzuheben."Auch der Foto-Modus ist vorgestellt worden. Im Fotomodus können z.B. Waffen und Helme ein- und ausgeblendet werden. Die Kameraposition lässt sich anpassen, der Charakter kann auf Wunsch komplett verborgen werden und Effekte wie Filmkörnung können aktiviert werden. Alle Filter können auch außerhalb des Fotomodus auf das normale Spiel angewandt werden. Wer den klassischen Look vorzieht, kann z.B. einen Filter nutzen, der Helligkeit, Kontrast und Farbwerte nah an das PS3-Original heranbringt.Das Spiel wird passend zum Verkaufsstart der PlayStation 5 erscheinen - hierzulande am 19. November 2020. Es wird 79,99 Euro kosten. Es wird außerdem zwei Technik-Modi geben. Der Cinematic-Modus wird in 4K mit 30 fps laufen. Der Performance-Modus setzt auf eine dynamische 4K-Auflösung und 60 fps. Die Auflösung wird dann ggf. reduziert, um die Bildwiederholrate zu halten.Letztes aktuelles Video: Remake SpielszenenTrailer 2